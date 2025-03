NUEVA YORK. Cientos de personas hicieron cola el viernes por la mañana en tres puntos de la ciudad de Nueva York, algunos con más de una hora de antelación, para tener la oportunidad de hacerse con uno de los productos más populares del país: una docena de huevos gratis.

A la puerta de un restaurante de Harlem, la gente esperaba pacientemente a que les entregaran un cartón, abrigada contra el frío y el viento. Menos de 10 minutos después, los 100 cartones habían desaparecido, dejando a muchos con las manos vacías.

“He oído en las noticias que van a repartir unos 1,500 huevos, o algo así. ¿VALE? Y vine porque necesitaba huevos, y estoy esperando aquí en la cola, y no veo nada", dijo Jackeline Tejava, que estaba en una cola que daba la vuelta a la manzana. “Dicen que se han acabado los huevos, pero no ha habido ni siquiera más de 20 personas, así que no sé qué ha pasado”.

Los precios de los huevos alcanzaron un récord el mes pasado mientras Estados Unidos hace frente a un brote de gripe aviar, que ha obligado a las granjas avícolas a sacrificar más de 168 millones de aves desde 2022.

Tratar de encontrar huevos en los estantes de las tiendas de comestibles en la ciudad de Nueva York puede ser un éxito o un fracaso. Cuando los hay, pueden ser caros.

El reparto del viernes fue organizado por FarmerJawn, una granja de 52 hectáreas de Pensilvania dedicada a suministrar alimentos ecológicos a comunidades desfavorecidas. FarmerJawn repartió otros huevos el viernes en Brooklyn y Queens. El grupo también repartió cartones gratuitos en Nueva York el mes pasado.

“Hacemos este regalo de huevos porque, como productores de alimentos, creemos que es nuestra responsabilidad apoyar a las comunidades que nos apoyan”, dijo el grupo en una declaración escrita. Se asoció con una carnicería local y una granja del norte del estado de Nueva York para organizar los actos del viernes.

“La comida es medicina, y todo el mundo -especialmente la clase media, a menudo olvidada- merece tener acceso a ella”, afirmó Farmerjawn.

Otras organizaciones, incluidas iglesias, han celebrado recientemente entregas de huevos en Nueva York y en otros lugares del país, como Las Vegas, Chicago, Filadelfia y el condado de Richland (Carolina del Sur).

El Departamento de Agricultura prevé que el precio de los huevos aumente un 41% este año con respecto a la media del año pasado, de 3.17 dólares por docena. En Nueva York, un cartón de huevos puede costar el doble o el triple, según el establecimiento.

Marion Johnson, que esperó más de dos horas en el reparto de Harlem pero no consiguió un cartón gratis, dice que no puede permitirse los huevos.

“Son muy caros”, dijo. “No es justo. Saben que todo el mundo va a hacer cola así”.