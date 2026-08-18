Los niveles de agua de los embalses más grandes de Estados Unidos se desplomaron este año hasta alcanzar niveles más bajos en décadas a causa de histórica sequía que amenaza el suministro hídrico del país.

El lago Powell, que supone el segundo embalse más grande del país, se situó en las últimas 24 horas a unos 3,500 pies, unos niveles que se consideran bajos y preocupantes para el suministro energético y de agua en la región, según los datos últimos datos de la Oficina de Recuperación de los Estados Unidos (USBR, en inglés).

Los niveles de esta presa, ubicado en el río Colorado y que atraviesa los estados de Arizona y Utah, descendieron aproximadamente 3.8 pies (1.1 metros) en el último mes, de acuerdo con los mismos datos.

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Un estudio de la agencia estadounidense realizado el pasado julio proyectó que las reservas de agua del lago Powell corrían el riesgo de alcanzar unos niveles cercanos a los 3.490 pies necesarios para generar electricidad.

Por su parte, el lago Mead, el embalse más grande del país ubicado a orillas del río Colorado, obtuvo unos niveles de unos 1,039 pies en las últimas 24 horas, lo que supone un descenso de 23 pies (siete metros) desde principios de año.

Esta red integrada de reservas registra así su nivel más bajo desde 1957, un fenómeno que antecede a los efectos del cambio climático, según datos de The New York Times.

La drástica disminución de estos recursos en los dos embalses más grande del país sucede a una temporada excepcional de sequía que atraviesa la región oeste y suroeste del país, afectando a siete estados que dependen del río Colorado para el suministro de agua: Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional Integrado de Información sobre la Sequía de EE.UU.

Ambas presas generan energía hidroeléctrica para millones de personas que habitan estos estados, por lo que la caída de sus servicios dejaría sin suministro eléctrico y obligaría a las autoridades a depender de fuentes de energía alternativas que podrían ser más costosas y contaminantes.