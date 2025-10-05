Junto a los rápidos turbulentos de los ríos convergentes, la campaña del presidente Donald Trump para que el gobierno cuente una historia más feliz de la historia estadounidense enfrenta su desafío más difícil: No hay una forma positiva de presentar la esclavitud.

En el Parque Histórico Nacional de Harpers Ferry, congelado en el tiempo, el personal del Servicio de Parques Nacionales está enfrentando dificultades que narradores federales de todo el país deben ahora negociar. ¿Cómo contar la verdad si podría no ser toda la verdad?

Como parte de una directiva de Trump para todo el gobierno y país, el servicio de parques tiene la orden de revisar los materiales interpretativos en todas sus propiedades históricas y eliminar o alterar descripciones que “desacrediten inapropiadamente a los estadounidenses del pasado o del presente” o que de alguna manera manchen la historia norteamericana. Esto ocurre mientras el presidente republicano se ha quejado de instituciones que, en su opinión, profundizan demasiado en “lo mala que fue la esclavitud”.

Es demasiado pronto para saber si su directiva está causando un revisionismo edulcorado. Hay al menos indicios dispersos de que los revisores pueden estar pisando con cuidado al reformular las historias fundamentales de Estados Unidos.

Descendiente de asaltante de John Brown quiere toda la verdad

Brianna Wheeler espera que se mantengan fieles a la historia. Ella es descendiente directa de uno de los asaltantes abolicionistas de John Brown que asediaron el arsenal de Harpers Ferry en un sangriento asalto de 1859 que preparó el escenario para la Guerra Civil. La vergüenza de la esclavitud no debe ser ignorada, dijo.

“Eso no se puede borrar”, declaró a The Associated Press. “Eso no se puede eliminar. Es nuestra obligación no permitir que eso sea borrado”.

En algunos parques, empleados en el terreno dijeron a la AP que se han retirado folletos con referencias a “esclavizadores” para su revisión y todo está siendo examinado minuciosamente.

Sin embargo, en la visita guiada sobre el asalto de Brown, la historia presentada sobre la esclavitud sigue siendo inflexible. Y en el Monumento Nacional de Fort Pulaski, cerca de Savannah, Georgia, una foto de un hombre azotado aún ocupaba un lugar destacado en una exhibición en el centro de visitantes durante una visita reciente.

Su leyenda: “La imposición del régimen esclavista se basaba en la violencia”.

Pocos cambios se ven aún

Recientemente pasó el plazo para que los funcionarios de los parques eliminen “contenido inapropiado” de la exhibición pública. Más de 80 legisladores demócratas luego pidieron al jefe del Servicio de Parques Nacionales un informe completo de los cambios realizados en la “búsqueda de censura y eliminación”.

El Sierra Club, que está rastreando cambios a nivel nacional, indicó que más de 1,000 elementos fueron señalados para revisión en parques nacionales. Pero solo ha confirmado un ejemplo de señalización que fue removida. Fue en el Monumento Nacional Muir Woods en California.

Se cambió durante la administración Biden para resaltar el desplazamiento violento de los pueblos indígenas, su esclavitud por parte de misioneros y otros daños causados por clases privilegiadas. Notas adhesivas amarillas se adjuntaron a la redacción existente para completar esa historia. Ahora esa señalización ha desaparecido.

La orden del Departamento del Interior abarca más que la historia. En los parques naturales, el material que “enfatiza asuntos no relacionados con la belleza, abundancia o grandeza” también debe ser señalado. Eso significa referencias al cambio climático u otras degradaciones humanas de la naturaleza.

En el Parque Nacional Acadia en Maine, 10 señales que citaban el cambio climático ahora han desaparecido, indicó la representante Chellie Pingree, demócrata de Maine.

“Nuestros parques nacionales no son vallas publicitarias para la propaganda”, le dijo Pingree al aecretario del Interior Doug Burgum en una carta. “Son lugares donde millones de personas vienen cada año para aprender, reflexionar y enfrentar tanto la belleza como las verdades difíciles de nuestra historia compartida”. El Departamento del Interior no confirmó cambios en Acadia, diciendo que la revisión allí continúa.

La presión para embellecer la historia estadounidense también ha llegado a los museos de la Institución Smithsonian, que obtienen la mayor parte de su dinero del gobierno.

Trump publicó en las redes sociales que las exhibiciones de los museos tratan sobre “lo horrible que es nuestro país, lo mala que fue la esclavitud y lo poco exitosos que han sido los oprimidos”, y amenazó con recortar fondos. De hecho, el museo de historia refleja abundantes logros en la industria, la ciencia, la cultura y la guerra, así como los legados de la injusticia.

Cuando una imagen vale por 1,000 palabras

En la revisión en los parques, se tomó una decisión local, no desde Washington, de que la fotografía de 1863 de un hombre negro azotado que estaba en exhibición en Fort Pulaski debería ser removida, reveló un funcionario federal involucrado en la revisión nacional que no estaba autorizado para discutir el asunto públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Dos funcionarios federales manifestaron que la fotografía no fue retirada en Fort Pulaski, ni será removida de ningún otro sitio del servicio de parques.

Uno de los funcionarios, la portavoz del Servicio de Parques Nacionales Elizabeth Peace, dijo a la AP: “Si se encuentra que algún material interpretativo ha sido removido o alterado prematuramente o por error, el Departamento revisará las circunstancias y tomará medidas correctivas según corresponda. Nuestro objetivo es la precisión y el equilibrio, no la eliminación por sí misma”.

El hombre representado en la foto había escapado de una plantación en Luisiana para alistarse en el Ejército de la Unión. Se convirtió en una de las imágenes más poderosas de la Guerra Civil, exponiendo la brutalidad de la esclavitud, según la Galería Nacional de Retratos de la Institución Smithsonian.

Aún así, bajo órdenes del Departamento del Interior, los parques históricos nacionales deben centrarse en “monumentos públicos solemnes y edificantes que recuerden a los estadounidenses nuestro extraordinario patrimonio, el progreso constante hacia convertirse en una Unión más perfecta y un récord inigualable de avance en libertad, prosperidad y florecimiento humano”.

Una historia mucho más compleja se contó en una reciente visita guiada en Harpers Ferry. Brown fue presentado como una figura transformadora cuyo audaz y mortal asalto aumentó el sentimiento antiesclavista del Norte en el umbral de una guerra que produjo “un nuevo nacimiento de libertad”.

Así lo dijo el guardabosques del parque hablando a una multitud en un acantilado con vista a donde los ríos Shenandoah y Potomac se estrellan juntos como lo hicieron una vez las fuerzas del Norte y del Sur.

¿Fue John Brown un héroe?

Si Brown fue un héroe o no, eso se deja para que cada quien decida. Este feroz abolicionista tenía mucha sangre en sus manos incluso antes de poner un pie en Harpers Ferry. Testigos dijeron que él y su grupo mataron a cinco hombres y niños pro-esclavistas en una masacre en Kansas provocada por la enemistad entre los habitantes de Kansas pro-esclavistas y antiesclavistas.

Wheeler es descendiente de Dangerfield Newby, el primero de los asaltantes de Brown en morir en la lucha de Harpers Ferry.

Uno de más de 20 hijos de un esclavista blanco y una mujer negra esclavizada, Newby fue liberado en Ohio mientras su esposa común Harriet y sus hijos permanecieron en cautiverio en Virginia. Estaba ahorrando para comprarlos y liberarlos cuando se unió al grupo de hombres de Brown.

Newby fue asesinado a tiros por un mosquete cargado con un clavo de ferrocarril en una batalla callejera entre los habitantes del pueblo y los asaltantes. Su cuerpo fue mutilado. Wheeler aseveró que la escena escalofriante y la experiencia más amplia de millones de personas esclavizadas son tanto parte de la historia estadounidense como los episodios edificantes.

Este país debe saber “lo que realmente hizo a Estados Unidos”, sostuvo Wheeler. “Quién sangró, de quién es la sangre en estas piedras y en estas calles. Harpers Ferry es un hilo enorme en ese tapiz”.

Entonces, ¿es Brown un héroe a los ojos de su descendiente? “Sí”, dice Wheeler, porque renunció a todo, incluida su vida, por una causa monumental. Pero “no es un superhéroe. Es un personaje defectuoso”.

Es complicado. Como la historia misma.