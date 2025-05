La propiedad en la que Robert Prevost, el actual papa León XIV, y su familia vivió en Chicago fue puesta a la venta antes del cónclave.

El propietario de la vivienda la había anunciado en el mercado, y horas después de la noticia, decidió retirarla; pues tenía planes de aumentar su precio tras enterarse de que el nuevo pontífice había vivido allí.

Pawel Radzik, un inversor inmobiliario,estaba dispuesto a vender la casa por casi 200,000 mil dólaresantes de darse cuenta de que, en realidad, la propiedad era una verdadera fortuna. “[El agente inmobiliario] me llamó y me dijo:‘Oye, el Papa vivía en tu casa’. Le dije: ‘Deja de bromear‘“, mencionó Radzik paraThe New York Post.

Luego de cancelar el anuncio de venta, el hombre decidió quedarse con la casa, por ahora. "Estoy emocionado... Tengo suerte de tenerlo“, dijo al medio citado. Su agente inmobiliario, Steve Budzik, explicó que la propiedad ”Es como un billete de lotería ganado".

Así es la casa donde Robert Prevost, el papa León XIV, vivió en Chicago

En una pequeña y modesta casa hecha de ladrillos en Dolton, Illinois, el papa León XIV se crió junto a sus dos hermanos y sus padres: Louis, un profesor, y su madre, Mildred, una bibliotecaria.

La casa donde el papa León XIV pasó sus primeros años, hasta entrar en el seminario con solo 14, se ha convertido en un peregrinaje: católicos que vienen a rezar, periodistas del mundo entero y curiosos de toda índole desfilan por el 212 de la calle 141 de Dolton para hacerse selfis o grabar videos para sus redes sociales.

Anuncio de venta de la casa donde vivió en la infancia el papa León XIV ( El Tiempo / GDA )

La casa lleva vacía al menos dos años, y de hecho estuvo en el mercado hasta la pasada semana, cuando una inmobiliaria la llegó a tasar en 199,000 dólares, pero al llegar las noticias de que allí residió un ilustre ocupante, desapareció de la oferta.

De acuerdo con el medio citado, en 2024, Radzik adquirió la casa por un valor de 66,000 dólares, llevó a cabo varias remodelaciones y, finalmente, la colocó en venta desde hace tres meses. Cuando Prevost fue nombrado sumo pontífice de Roma el pasado jueves 8 de mayo, el inversionista recibió cuatro ofertas de compra para la casa de tres habitaciones.

La casa, que tiene un metraje de 110 metros cuadrados, conserva únicamente las paredes originales; pues de acuerdo con Radzik “todo lo demás fue reemplazado”. Ahora que se conocen las verdaderas raíces e historia detrás de la vivienda,el hombre de 36 años tiene planeado subir el precio de venta antes de volverla a colocar en el mercado e incluso ha pensado en convertirla en un potencial museo o monumento histórico.

Una de sus vecinas, Donna Sagna, confirmó que, tras las remodelaciones que se hicieron al interior, la casa quedó “hermosa por dentro”.

Por allí se presenta también otro vecino, Paul Heller, que asegura haber vivido en esa misma casa durante 25 años -aunque los detalles de su relato no siempre coinciden- y proclama: "Esto ha pasado a ser un monumento nacional, y espero que al menos sirva para unir a la comunidad en este barrio".

La oscura historia que guardaba la casa

Después de que la familia vendiera la casa entre el 2017 y el 2018, elDaily Mailreveló que la propiedad estuvo un tiempo en mal estado yhabía sido utilizada como refugio de traficantes de drogas, quienes fueron los anteriores dueños.

Donna Sogna, una vecina del sector de 50 años, reveló al medio que “los últimos dos años me estaba volviendo loca.Una familia vendía drogas aquí mismoy luego se mudó otra familia y hubo mucha violencia, peleas y tiroteos".

Ahora que la casa ha mantenido un nuevo foco de atención, los vecinos están contentos; ya queposiblemente los valores del resto del vecindario puedan verse beneficiados.