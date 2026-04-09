Mientras Harmon Maher caminaba por el sendero Keystone Trail, en el centro de Omaha, Nebraska, una mañana de febrero, observó algo extraño: el arroyo junto al sendero, normalmente de color gris verdoso, corría de un naranja brillante.

Estaba lleno de sedimentos, probablemente de alguna construcción río arriba, razonó el profesor de geología jubilado. Maher no pensó mucho en ello hasta horas después, cuando su hijo le alertó de un percance que se estaba convirtiendo rápidamente en la comidilla de la ciudad.

Un trozo de Pacific Street del tamaño de una pista de voleibol de arena se había hundido en la tierra, tragándose una camioneta Ram plateada y un Jeep Cherokee granate. El sedimento que Maher observó en el arroyo se había desprendido de debajo de la carretera, creando un enorme vacío en el que cayeron los coches.

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“Lamenté no seguir enseñando”, dijo Maher. “Probablemente habría pasado (tiempo) en clase diciendo: ‘Mirad, aquí está la relevancia. Aquí está la geología en acción. Aquí hay un sumidero’”.

Los vídeos del momento en que la carretera cedió acumularon rápidamente millones de visitas en todo el mundo. Pero la mayoría de los socavones de Omaha no se hacen virales.

En los últimos cinco años, los equipos de obras de la ciudad han informado de más de 2,100 “hundimientos”, que van desde pequeños socavones en el pavimento hasta simas enormes como el socavón de Pacific Street. Aunque la mayoría son de poca importancia, en Omaha se producen más hundimientos que en otras ciudades del Medio Oeste, según un análisis de Flatwater Free Press.

Según los geólogos, la propensión de la ciudad a los socavones se debe a su suelo. Gran parte de Omaha se asienta sobre un sedimento de grano fino llamado loess (pronunciado “luss”) que puede ser arrastrado fácilmente por el agua, dejando huecos bajo tierra.

“Es estupendo para cultivar maíz, pero terrible para construir carreteras”, dijo el ingeniero municipal Austin Rowser.

Más o menos

Los sumideros que suelen atraer la viralidad en Internet y dominar las páginas de los libros de texto de geología no se producen en Nebraska.

Esto se debe a que el estado es uno de los pocos que no parece tener mucha topografía kárstica. Según Matt Joeckel, geólogo estatal de Nebraska y profesor de la Universidad de Nebraska-Lincoln, la disolución del lecho rocoso hace que lugares como los Ozarks de Missouri y el “Callejón de los socavones” de Florida sean más propensos a sufrir socavones masivos.

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Por el contrario, los socavones de Omaha suelen ser menos profundos y a menudo se deben a la interacción de las infraestructuras creadas por el hombre con los sedimentos de grano fino que cubren el este de Nebraska, según los geólogos.

“No vamos a tener una situación en la que un socavón gigante aparezca de repente... y siga creciendo y devorando un barrio”, dijo Joeckel.

Cuando se rompe una tubería o hay una fuga en una alcantarilla, el agua puede arrastrar tierra de relleno bajo tierra. La topografía accidentada de Omaha favorece este movimiento, explica Maher, profesor de la Universidad de Nebraska en Omaha durante cuatro décadas.

Rowser, el ingeniero de la ciudad, teorizó que el socavón de Pacific Street comenzó meses antes como una pequeña fuga en una tubería principal de agua del Distrito de Servicios Públicos Metropolitanos que encontró su camino en el alcantarillado pluvial, creando un pequeño vacío que pasó desapercibido. Con el tiempo, el agua empujó suficiente suciedad hacia el alcantarillado para crear la enorme cavidad que se derrumbó bajo el peso de dos vehículos el 24 de febrero, dijo Rowser.

La MUD ha rebatido la explicación de la ciudad, alegando que el alcantarillado pluvial dañado fue el responsable del socavón y que la tubería principal de agua se rompió tras el derrumbe de la carretera.

La ciudad y la MUD, enzarzadas en una disputa sobre el huevo y la gallina, se han reclamado mutuamente el coste de las reparaciones.

Omaha ha promediado más de 400 derrumbes anuales a partir de 2021, según un análisis de Flatwater de los datos de Obras Públicas.

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Muchos aparecieron sólo como ligeras hondonadas en una carretera o acera. La ciudad ordenó barricadas para alrededor del 40% de los derrumbes que indicaban algún tipo de peligro en la superficie, dijo Rowser.

En Omaha se producen muchos más socavones en los meses cálidos que en los fríos, ya que el suelo helado no se erosiona con tanta facilidad, señala Rowser. Esto los diferencia de los baches, que suelen formarse cuando la humedad se filtra por las grietas del pavimento durante los ciclos de hielo-deshielo de finales de invierno y principios de primavera.

Ashlee Dere, profesora de geología de la UNO, no se sorprende de que en Omaha se produzcan tantos derrumbamientos, dado el tipo de suelo, la topografía alterada por el hombre y el envejecimiento de las infraestructuras.

“Es sorprendente que no cause más problemas”, afirma Dere.

La ciudad ha visto socavones memorables a lo largo de los años, incluido un hundimiento en la avenida St. Mary que se tragó un coche e hirió a su conductor en 2014. Otro socavón en el centro de la ciudad, que se tragó la mitad de un camión de la basura en la calle 16 el año pasado, todavía se está reparando tras una disputa de un año entre la ciudad y un propietario.

Pero los conductores de Omaha no deben preocuparse de que su coche caiga en un socavón, ya que la probabilidad de que eso ocurra es muy baja, dijo Rowser.

Los dos desafortunados conductores que se precipitaron repentinamente a la calle Pacific salieron ilesos.

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Aunque el riesgo de lesiones es mínimo, los ingenieros locales deben tener en cuenta que están construyendo sobre un suelo que puede erosionarse rápidamente, dijo Joeckel.

Bajo la superficie

Todos los derrumbamientos deben revisarse para evitar que se formen socavones, y en Omaha esa tarea corresponde a las cuadrillas de Obras Públicas.

Cuando la ciudad recibe un informe de derrumbe, un empleado investiga la escena para encontrar la causa raíz, dijo Rowser.

Inyectar colorante en un agujero o grieta del pavimento suele ser el primer paso, explica.

Si los trabajadores pueden ver el colorante en el agua del alcantarillado aguas abajo, significa que es probable que el agua y los sedimentos se estén filtrando en el alcantarillado. Enviar una cámara a continuación les permite trazar el recorrido del agua y averiguar por dónde entra. Entonces podrán reparar la alcantarilla y detener la fuga.

Cuando el tinte no aparece en la alcantarilla, la causa del derrumbe puede ser la madriguera de un animal o la raíz de un árbol muerto. Los trabajadores utilizan entonces un hormigón especial para rellenar el hueco.

Los derrumbes registrados han disminuido en los últimos años, pasando de más de 500 en 2021 a unos 340 el año pasado, pero a medida que envejecen las infraestructuras subterráneas de Omaha, podría aumentar el riesgo de socavones en la ciudad, según los geólogos.

En las últimas semanas, la ciudad ha explorado nuevas formas de diagnosticar problemas subterráneos, dijo Rowser. Los cables de fibra óptica pueden ser capaces de detectar fugas en las tuberías de agua y alertar a la ciudad, dijo.

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Joeckel, geólogo del Estado, dijo que la realización de ciertos estudios geológicos podría arrojar luz sobre dónde se concentra el agua e identificar posibles puntos problemáticos.

“Sería estupendo poder ver lo que ocurre bajo la superficie antes de que ocurra algo”, afirma Joeckel.

Rowser dijo que no está seguro de lo que habría hecho saltar las alarmas en Pacific Street antes de que apareciera el socavón. Los trabajadores de la ciudad hicieron una prueba de tinte a finales del año pasado, mientras que la investigación de algunos asentamientos en la superficie, pero no mostró la alcantarilla se había roto.

Tras el derrumbe, los equipos de construcción trabajaron rápidamente para reparar las tuberías y rellenar el cuadrado de carretera desaparecido.

La calle volvió a abrirse a los conductores sólo nueve días después de su cierre, pero para entonces el socavón se había hecho mundialmente famoso. The New York Times, USA Today y Fox News escribieron artículos al respecto, y medios internacionales de Bélgica a Vietnam publicaron vídeos del incidente.

El socavón debe su popularidad en Internet a la cámara de seguridad de la UNO que grabó el dramático momento, dijo Rowser.

“Si una imagen vale más que mil palabras, no sé lo que vale un vídeo”, dijo Rowser. “Tiene que valer mucho más”.

Sospecho que tiene que ver con la psicología de cómo nos intriga lo inesperado", afirma Maher. “Es inesperado que el suelo que es tan sólido y firme bajo tus pies simplemente ceda”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.