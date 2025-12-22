Entre los archivos recientemente publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, los trucos psicológicos que su cómplice y exnovia Ghislaine Maxwell utilizó para atraer a adolescentes vulnerables están siendo comprobados.

Los documentos en cuestión, citados por el diario británico The Guardian, muestran cómo un agente del FBI informó en 2020 al gran jurado sobre una entrevista con una mujer que afirmó haber sido abusada por Epstein siendo menor de edad.

Según la mujer, en sus primeras visitas al domicilio de Epstein no sufrió abusos, pero fueron “extrañas”.

Cuando comenzaron los abusos sexuales, de acuerdo con el testimonio del agente, la mujer señaló que a veces había otras mujeres presentes, incluida Maxwell. “Generalmente empezaban con una de las chicas masajeando a Epstein (...) normalmente le masajeaban los pies”, habría dicho la mujer. “Maxwell se burlaba un poco de las otras chicas. Les agarraba los pechos y les indicaba qué hacer”.

10 Fotos En las imágenes que ha compartido el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aparece el expresidente Bill Clinton y el empresario Jeffrey Epstein, con un cheque firmado por Donald Trump.

La mujer describió la actitud de Maxwell como “muy casual: actuó como si esto fuera normal”. También hacía comentarios como: “Esto es lo que hacen los adultos”.

El grado de actividad sexual con Epstein aumentó con el tiempo. Durante la entrevista de esta mujer con las autoridades, le preguntaron sobre sus sentimientos hacia Epstein y Maxwell en ese momento.

“Expresó que sentía que la querían”, declaró el agente al gran jurado. “Sentía que eran su familia; que la apoyaban, y… le hicieron sentir que debía estarles agradecida”.

Aunque la mujer no aparece identificada en esta transcripción revelada, de acuerdo con The Guardian, el relato del abuso coincide estrechamente con el testimonio de “Jane”, quien en juicio contra Maxwell contó que Epstein comenzó a abusar de ella a los 14 años, y su cómplice y otras mujeres a veces estaban presentes en el lugar.

Ese mismo actuar de Maxwell habría ocurrido en otros abusos, según testimonios revelados.

En uno de ellos, el nombre de la víctima también está censurado, pero la descripción que el agente policial hace de su experiencia refleja fielmente el testimonio de Annie Farmer en el juicio. Farmer testificó que Maxwell le dio un masaje desnuda en el rancho de Epstein en Nuevo México a los 16 años.

“Maxwell le dijo que le diera a Epstein un masaje de pies y luego le mostró y le indicó cómo hacerlo”, recordó el agente. “Se sintió un poco incómoda, pero Maxwell estaba bromeando, así que simplemente siguió su ejemplo”.

The Guardian también cita otra víctima que le dijo a un agente del FBI que durante los primeros momentos en que fue a la casa de Epstein, ella y Maxwell conversaban.

“Habló con Maxwell sobre su vida familiar”, dijo el agente. “Habló con Maxwell sobre el abuso que sufrió cuando era más joven”.

“Le dijo que… su madre era adicta a las drogas y que había sido abusada sexualmente varias veces cuando era niña".

Maxwell le preguntó a la niña si era sexualmente activa y si alguna vez había usado juguetes sexuales. Recordó haber recibido paquetes con ropa interior de Victoria’s Secret; la dirección del remitente indicaba el nombre de Maxwell y Epstein.

Ghislaine Maxwell sigue siendo la única persona condenada en relación con sus crímenes y cumple una pena de 20 años por reclutar a menores para el exbanquero, cuya muerte fue oficialmente considerada un suicidio.

Actualmente, la acusada busca un indulto de su condena. Este año fue trasladada a un centro penitenciario de mínima seguridad conocido por ser más cómodo que otras instalaciones de su tipo.