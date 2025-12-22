Al menos 13 imágenes de los archivos del fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein fueron retiradas temporalmente del portal del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), tras la publicación de miles de documentos ordenada por el Congreso.

Entre el material eliminado había fotografías de un escritorio con imágenes de figuras públicas,obras de arte sexualmente explícitas y escenas de una habitación utilizada como sala de masajes, según confirmaron autoridades y medios estadounidenses.

La eliminación de los archivos, ocurrida el pasado sábado, generó cuestionamientos de legisladores demócratas y organizaciones que exigieron mayor transparencia sobre el contenido divulgado. Aunque una de las imágenes retiradas —en la que aparecía el presidente Donald Trump— fue republicada horas después, el resto seguía sin estar disponible hasta la noche del domingo.

La imagen del escritorio y las fotos con figuras públicas

Uno de los archivos eliminados mostraba un escritorio en la casa de Epstein, con un cajón abierto lleno de fotografías. En una de ellas aparecían Donald Trump, Melania Trump y Ghislaine Maxwell, socia de Epstein y condenada por delitos relacionados con tráfico sexual. Sobre el escritorio también se observaban fotos enmarcadas de otras personalidades.

El Departamento de Justicia explicó que esta imagen fue retirada “por precaución”, luego de que un juez del Distrito Sur de Nueva York señalara la necesidad de evaluar posibles acciones adicionales para proteger a las víctimas.Tras una revisión interna, el DOJ aseguró que no había evidencia de que alguna víctima apareciera en la fotografía y decidió volver a publicarla sin censura.

Imágenes de una sala de masajes y obras explícitas

Diez de los archivos eliminados corresponden a imágenes de lo que parece ser la misma habitación: una pequeña sala de masajes con nubes pintadas en el techo, papel tapiz marrón con estampados y múltiples representaciones de desnudos. Algunas imágenes son fotografías y otras, obras de arte.

En varias de ellas, los rostros de las mujeres que aparecen en las paredes fueron censurados. Sin embargo, en al menos un archivo un rostro estaba tachado, pero permanecía visible en otros tres documentos. Otro rostro no fue censurado en ninguno de los archivos,y una imagen pintada de la misma persona también seguía siendo visible.

Otros archivos retirados

Además de las fotografías del escritorio y la sala de masajes, entre los documentos eliminados había imágenes de buzones de correo llenos de sobres y una página de un cuaderno con nombres y números, de acuerdo con reportes citados por la BBC.

El subsecretario de Justicia, Todd Blanche, afirmó que las imágenes fueron retiradas tras escuchar preocupaciones expresadas por víctimas y grupos de defensa de sus derechos. “Se retiraron varias fotografías después de haber sido publicadas”, explicó, y negó que la decisión estuviera relacionada con la presencia de Trump en una de las imágenes.

La eliminación de los archivos provocó reacciones de legisladores demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, quienes publicaron la imagen retirada en redes sociales y cuestionaron a la fiscal general Pam Bondi sobre qué más podría estar ocultándose.

El episodio se produce en un contexto de creciente desconfianza en torno a la divulgación de los archivos de Epstein, cuya publicación completa fue exigida por una ley del Congreso. Aunque el DOJ aseguró que cumpliría con la orden, advirtió que parte del material sería censurado para proteger la identidad de las víctimas, evitar la difusión de abuso sexual infantil y no comprometer investigaciones en curso.