Una mujer de 33 años enfrenta cargos criminales luego de que presuntamente asesinara a sus dos hijos, de 5 y 3 años, y confesara el crimen a través de una llamada al Sistema de Emergencias 911, en Savage, Minnesota.

Según informó el periódico Minnesota Star Tribune, la mujer, identificada como Awo Duale, presuntamente mató a tiros a los menores en la residencia familiar. La mujer fue arrestada en la escena.

Aunque la denuncia penal no establece un motivo para el crimen, el fiscal del condado de Scott, Ron Hocevar, reveló durante una conferencia de prensa que la mujer estaba siendo investigada por la Oficina del Fiscal General de Minnesota por su presunta participación en un esquema de fraude.

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“Sabemos que estaba siendo investigada por la Oficina del Fiscal General por formar parte de un esquema de fraude y que posiblemente enfrentaría cargos por un fraude de $48,000 contra el estado de Minnesota”, expresó Hocevar. El fiscal añadió que el presunto fraude formaba parte de un esquema de $5.7 millones.

Duale enfrenta dos cargos de asesinato en segundo grado y permanece encarcelada al no prestar una fianza de $1 millón.