La contienda por la gobernación de Ohio ha llevado la campaña electoral a un terreno personal. Y es que a solo dos semanas de las elecciones de medio término, un anuncio del republicano Vivek Ramaswamy presenta a la madre distanciada de su rival demócrata, Amy Acton, acusándola de mentir.

El anuncio, de un minuto de duración, muestra a Donna Arthur, madre biológica de Acton, cuestionando la versión de su hija sobre su infancia y exhortando a los votantes a rechazar su candidatura.

“Mi hija necesita ayuda y no puede ayudarlos a ustedes si ella misma necesita ayuda. Las personas pueden cambiar, pero primero tienen que decir la verdad, y mi hija todavía no lo está haciendo”, dice Arthur en el video, que fue publicado inicialmente por D. J. Byrnes, un bloguero político de Ohio conocido como “The Rooster”. La campaña de Ramaswamy confirmó a CNN que produjo el anuncio y que lo difundirá por televisión y plataformas digitales.

PUBLICIDAD

Acton, por su parte, ha contado públicamente que sufrió abuso sexual durante su infancia por parte de su padrastro, quien fue acusado formalmente de violarla cuando ella tenía 12 años. Tras la presentación de los cargos, Acton y su hermano fueron retirados de la custodia de su madre, quien permaneció casada con el hombre hasta que este murió en 2004.

Last week, I wrote about how the notorious conman Vivek Ramaswamy had co-opted Dr. Amy Acton's estranged mother for his "October surprise."



Here's the ad in full. Nasty stuff from Ms. Arthur. pic.twitter.com/Sk2DzpBU0l — Ohio Politics News (@OhioCrawler) October 20, 2026

Ante la difusión del anuncio, la campaña de Acton publicó una declaración de su hermano, Philip Stearns, quien criticó a Ramaswamy por utilizar el abuso que sufrió su hermana como argumento político.

“No sorprende que Vivek Ramaswamy haya caído tan bajo como para intentar convertir en un tema de discusión política el abuso sexual que Amy sufrió a los 12 años por parte del esposo de nuestra madre biológica”, expresó Stearns.

“Después de que él fuera arrestado y Amy y yo fuéramos retirados de la custodia de ambos, nuestra madre biológica siguió casada con el violador de Amy hasta que él murió”, termina diciendo el hermano de la candidata demócrata.