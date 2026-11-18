Una madre enfrenta cargos de asesinato por la muerte de dos de sus tres hijos, a quienes presuntamente dejó solos en su vivienda para acudir a su trabajo, horas antes de que se desatara un incendio que cobró la vida de dos menores.

Según informó el Departamento de Policía de Valdosta, en Georgia, el pasado 25 de octubre, Taneika Lashae Sirmans, de 37 años, salió de su residencia durante las primeras horas de la mañana para ir a trabajar, dejando solos a sus tres hijos, todos menores de 10 años. Varias horas después, alrededor de las 8:20 a.m., las autoridades recibieron una alerta sobre un incendio en la vivienda, ubicada en Stillwater Drive.

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Cuando los policías y bomberos llegaron a la escena, encontraron llamas que salían del techo de la residencia y lograron rescatar a los tres menores, quienes estaban inconscientes. Los equipos de emergencia realizaron maniobras para intentar salvarles la vida antes de trasladarlos a un hospital. Sin embargo, dos de los niños fallecieron posteriormente por presunta inhalación de humo.

Taneika Lashae Sirmans ( Fotocaptura )

El tercer menor sobrevivió y fue trasladado en helicóptero a un hospital de Atlanta, donde permanece ingresado en condición estable, según informó la cadena de televisión WRDW/WAGT.

“Esta tragedia no solo ha tenido un impacto devastador en las familias involucradas y en nuestra comunidad, sino que también afecta a los socorristas y al personal médico que acudió a la escena o que estaba trabajando en el hospital aquella mañana”, expresó Leslie Manahan, jefa del Departamento de Policía de Valdosta.

Tras una investigación y consultas con la Fiscalía de Distrito, las autoridades presentaron contra Sirmans dos cargos de asesinato en segundo grado y tres cargos de crueldad contra menores en segundo grado. La mujer fue arrestada e ingresada en la cárcel del condado de Lowndes.