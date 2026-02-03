Las autoridades creen que la madre de 84 años de la conductora del programa Today, Savannah Guthrie, fue secuestrada o llevada contra su voluntad, y el sheriff dijo el lunes que es imperativo encontrarla pronto, ya que podría morir si no toma su medicación.

Nancy Guthrie fue vista por última vez alrededor de las 9:30 p.m. del sábado en su hogar en el área de Tucson, donde vivía sola. Su familia la reportó como desaparecida alrededor del mediodía del domingo. El Departamento del Sheriff del Condado de Pima está investigando la posibilidad de que haya sido retirada de su hogar durante la noche, indicó la portavoz Angelica Carrillo.

PUBLICIDAD

Guthrie tenía movilidad limitada, y las autoridades no creen que se haya ido por su cuenta. El sheriff Chris Nanos señaló que Guthrie estaba en pleno uso de sus facultades mentales.

“Esto no está relacionado con demencia. Ella está muy lúcida”, dijo Nanos en una conferencia de prensa más temprano en el día. “La familia quiere que todos sepan que no es alguien que simplemente se haya perdido”.

Nanos explicó que un familiar recibió una llamada de alguien en la iglesia diciendo que Guthrie no estaba allí, lo que llevó a la familia a buscarla en su casa y posteriormente a llamar al 9-1-1. El sheriff insistió en que Guthrie necesita su medicación diaria, y pidió a quien la tenga que la libere.

“Si está viva en este momento, sus medicamentos son vitales. No puedo enfatizar eso lo suficiente. Han pasado más de 24 horas, y la familia nos dice que si no tiene esos medicamentos, puede ser fatal”, dijo Nanos.

Savannah Guthrie asiste a la tercera gala anual del Día Mundial de la Salud Mental, organizada por Project Healthy Minds, en Spring Studios el jueves 9 de octubre de 2025, en Nueva York.

Los equipos de búsqueda estaban utilizando drones y perros de búsqueda para localizarla, indicó Nanos. Los equipos de búsqueda y rescate contaban con apoyo de voluntarios y la Patrulla Fronteriza, y también estaba involucrado el equipo de homicidios, algo que no es habitual en este tipo de casos. La FBI ofreció su ayuda, añadió Carrillo.

“Este caso llamó la atención por lo que se nos describió en la escena y lo que encontramos al examinarla”, dijo Nanos el domingo, sin descartar un posible acto delictivo.

El lunes por la mañana, Nanos dijo que los equipos de búsqueda habían trabajado arduamente, pero que posteriormente se retiraron.

PUBLICIDAD

“No lo vemos tanto como una misión de búsqueda, sino como una escena del crimen”, dijo el sheriff.

Aun así, un helicóptero del sheriff sobrevoló el desierto el lunes por la tarde cerca de la casa de Guthrie, ubicada en la acomodada zona de Catalina Foothills, al norte de Tucson. Su hogar de ladrillo tiene un camino de grava y un jardín cubierto de cactus Prickly Pear y Saguaro.

Savannah Guthrie emitió un comunicado el lunes, informó el programa Today de NBC:

“En nombre de nuestra familia, quiero agradecer a todos por los pensamientos, oraciones y mensajes de apoyo”, dijo. “Por ahora, nuestro enfoque sigue siendo el regreso seguro de nuestra querida Nancy”.

Oficiales se encuentran presentes afuera del hogar de Nancy Guthrie, madre de la conductora de Today, Savannah Guthrie, cerca de Tucson, Arizona, el lunes 2 de febrero de 2026. ( The Associated Press )

El programa Today abrió su emisión del lunes con la desaparición de la madre de la coancla, pero Savannah Guthrie no estuvo en el escritorio de noticias. Nanos dijo durante la conferencia de prensa que Savannah Guthrie se encuentra en Arizona. Savannah Guthrie creció en Tucson, se graduó de la Universidad de Arizona y trabajó previamente como reportera y presentadora en KVOA-TV en Tucson.

Nancy Guthrie apareció en una historia de noviembre de 2025 que su hija realizó sobre su ciudad natal. Durante una comida, Savannah le preguntó a su madre qué motivó a la familia a establecerse en Tucson en la década de 1970.

“Es maravilloso. Solo el aire, la calidad de vida”, dijo Nancy Guthrie. “Es tranquilo y apacible”.

Añadió que le gusta ver a los jabalíes del desierto (mamíferos similares a los cerdos) comerse sus plantas.