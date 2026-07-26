Una mujer de Tennessee fue acusada de asesinato en primer grado luego de presuntamente dispararle a un hombre que encontró escondido debajo de la cama de su hija dentro de su vivienda, un caso que ahora es investigado por las autoridades de Memphis.

Según una declaración jurada de arresto obtenida por People del Departamento de Policía de Memphis, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 16 de julio, cuando agentes respondieron a un reporte de disparos alrededor de la 1:40 a.m.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a un hombre inconsciente en el patio delantero de la residencia con una herida de bala en la parte posterior de la cabeza. La víctima, identificada como Rodderius Morton, fue declarada muerta en la escena. Las autoridades no han revelado su edad.

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“Hizo lo que tenía que hacer”

De acuerdo con la declaración jurada, la residente de la vivienda, Kendra Scott, de 36 años, relató a los investigadores que acababa de llegar a su casa cuando descubrió a un hombre escondido debajo de la cama de su hija.

Tras el hallazgo, Scott les dijo a los oficiales: “Hice lo que tenía que hacer”, según el documento citado por People.

Un vecino también declaró a la policía que salió de su casa después de escuchar un disparo. Según informó WREG News Channel 3, el testigo aseguró haber visto a un hombre cerca de la vivienda mientras Scott sostenía un arma y repetía: “Le disparé, le disparé”.

Testimonio de una menor

Los investigadores también entrevistaron a una menor que se encontraba dentro de la residencia cuando ocurrieron los hechos.

Según su declaración, Scott ingresó a la vivienda gritando: “¿Quién está en mi casa?”. La menor afirmó que sintió miedo porque la mujer llevaba un arma en la mano y anteriormente había dicho que, si encontraba a alguien dentro de la casa, “le haría un agujero en el trasero”.

La adolescente relató que, una vez Morton salió de debajo de la cama y abandonó la vivienda, se escuchó el disparo.

Permanece detenida

Los registros públicos del Tribunal del Condado de Shelby indican que Scott fue acusada de asesinato en primer grado y de posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito.

En declaraciones a People, su abogado, Blake Ballin, sostuvo que el caso “comenzó con la peor pesadilla de cualquier padre” y precisó que la menor involucrada tiene 13 años.

“Una de las preguntas clave en este caso será si alguien podría actuar racionalmente en esta circunstancia”, afirmó el abogado.

Scott permanece detenida sin derecho a fianza. De acuerdo con los registros judiciales, su audiencia inicial estaba programada para el 24 de julio mientras continúa el proceso en su contra.