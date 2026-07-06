Más de un año después de la muerte de sus hijos gemelos de 18 meses, una madre de Idaho fue acusada formalmente de asesinarlos, en un caso que ha generado gran atención debido a que la mujer atribuyó inicialmente el fallecimiento de los menores a las vacunas.

Las autoridades identificaron a la acusada como Andrea Shaw, quien fue imputada por dos cargos de asesinato en primer grado tras una investigación que se extendió por más de un año. La acusación fue anunciada el 29 de junio por el Departamento de Policía de Payette.

Los gemelos, un niño y una niña de 18 meses, fueron encontrados sin vida el 1 de mayo de 2025 en una cama que compartían. En ese momento, las autoridades no revelaron la causa de las muertes.

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Pocos días después de la tragedia, Shaw y su esposo participaron en un pódcast de la organización antivacunas Children’s Health Defense, donde afirmaron que los niños enfermaron y fallecieron poco después de recibir tres vacunas. La organización fue dirigida anteriormente por Robert F. Kennedy Jr., quien actualmente ocupa el cargo de secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Sin embargo, tras concluir la investigación, las autoridades arrestaron a Shaw en la ciudad de Boise sin que se registraran incidentes. Hasta el momento, no se ha informado públicamente si la acusada presentó una declaración de culpabilidad o inocencia ante el tribunal.

El abogado defensor de Shaw, Joe Filicetti, declaró a la televisora KTVB que continúa creyendo que las muertes estuvieron relacionadas con las vacunas, aunque no presentó evidencia que respaldara esa afirmación. También indicó que su clienta dio a luz recientemente a otro bebé, nacido de forma prematura.

La evidencia científica disponible contradice esa versión. Diversos estudios de gran escala han concluido que las vacunas son seguras y eficaces. Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sostienen que no existe evidencia científica que vincule las vacunas con el autismo ni con este tipo de fallecimientos.

El caso continúa en proceso judicial mientras las autoridades de Idaho avanzan con la acusación por el presunto asesinato de los dos menores.