Una madre y una abuela enfrentan cargos de asesinato en El Bronx, Nueva York, tras la muerte de un adolescente de 16 años con autismo que, según la fiscalía, sufrió un prolongado abandono, desnutrición extrema y falta de atención médica.

Las acusadas son Geneva Jarvis, de 36 años, y Denise Jarvis, de 62, quienes comparecieron ante un tribunal tras ser arrestadas por la muerte de Adonis Jarvis. Ambas se declararon inocentes de los cargos de asesinato, agresión y poner en peligro el bienestar de una persona vulnerable, de acuerdo con Daily News y la Fiscalía del Distrito del Bronx, citados por El Diario NY.

PUBLICIDAD

Pesaba apenas 59 libras

Según la investigación, el pasado 19 de marzo agentes de la policía acudieron al apartamento familiar, ubicado en el vecindario de Mott Haven, tras recibir una llamada de emergencia.

Los fiscales indicaron que Adonis fue encontrado en condiciones críticas. El joven, quien era autista no verbal, pesaba apenas 59 libras (unos 27 kilogramos), estaba rodeado de moscas y cubierto de heces cuando fue trasladado al Hospital Lincoln, donde murió ese mismo día. Su hermano gemelo, también con autismo, sobrevivió y permanece bajo protección de las autoridades.

La fiscal de distrito del Bronx, Darcel Clark, afirmó que la madre y la abuela tenían la responsabilidad de cuidar a los adolescentes y que, presuntamente, no lo hicieron.

“Estas dos mujeres incumplieron su deber y responsabilidad de cuidar a estos muchachos. Un niño ha muerto y el otro enfrenta un largo proceso de recuperación”, expresó Clark tras la presentación de los cargos.

Durante la audiencia, la fiscal adjunta Siobhan McCale informó que el hermano sobreviviente cuenta con una orden de protección y permanece bajo resguardo mientras avanza el proceso judicial.

La autopsia

Las autoridades explicaron que las detenciones se realizaron después de conocerse los resultados de la autopsia, que permitió presentar formalmente los cargos contra ambas mujeres.

El caso continúa bajo investigación y, por el momento, los cargos representan acusaciones. De acuerdo con el sistema judicial estadounidense, las imputadas se presumen inocentes hasta que un tribunal determine su responsabilidad.