Un maestro de quinto grado de una escuela cristiana en Florida fue arrestado por presuntamente tomar fotografías debajo de la falda de una estudiante durante el recreo, informó el Departamento de la Policía de Ocala.

El sospechoso, identificado como Joel Gould, de 34 años, trabajaba en la Ocala Christian Academy y enfrenta un cargo de voyeurismo digital.

La investigación comenzó el martes, 27 de octubre, cuando las autoridades recibieron una denuncia de padres preocupados por un incidente ocurrido el viernes anterior durante el recreo.

“Un testigo dijo a la Policía que vio a Gould sostener su teléfono debajo de la falda de una estudiante mientras la menor estaba de pie sobre una mesa de pícnic junto a él. Posteriormente, la estudiante informó que sintió que algo le tocaba la pierna varias veces y se percató de que era el teléfono de Gould, con la cámara apuntando hacia arriba”, explicó la Policía de Ocala.

PUBLICIDAD

Los padres de la estudiante acudieron a la Policía luego de conocer las alegaciones. Como parte de la investigación, los agentes entrevistaron a Gould, quien admitió haber tomado fotografías debajo de la falda de la menor, según las autoridades.

La Policía indicó que el cargo se elevó de delito grave de tercer grado a delito grave de segundo grado debido a que Gould ocupaba una posición de autoridad sobre la estudiante.

Gould fue trasladado a la cárcel del condado de Marion.

Más víctimas

Debido a la naturaleza del caso, los investigadores temen que pueda haber otras víctimas.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información sobre Gould o que haya experimentado algún contacto inapropiado relacionado con él a comunicarse con el Departamento de la Policía de Ocala al 352-369-7000.