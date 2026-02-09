Miles de maestros de escuelas públicas en San Francisco se declararon en huelga el lunes, la primera huelga de maestros de escuelas públicas en la ciudad en casi 50 años.

La huelga se produce después de que los profesores y el distrito no lleguen a un acuerdo sobre salarios más altos, prestaciones sanitarias y más recursos para los alumnos con necesidades especiales. El Distrito Escolar Unificado de San Francisco cerró sus 120 escuelas y dijo que ofrecería estudios independientes a algunos de los 50,000 estudiantes del distrito.

“Nos enfrentamos a una crisis de asequibilidad”, declaró el domingo por la noche Cassondra Curiel, presidenta de United Educators of San Francisco. “Las primas de asistencia sanitaria familiar de 1,500 dólares al mes están expulsando a excelentes profesores y personal de apoyo de nuestro distrito. Esta semana hemos dicho basta”.

PUBLICIDAD

Los profesores del sindicato se unieron a la línea de piquete después de que las negociaciones del fin de semana no llegaran a un nuevo contrato. El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, y la diputada demócrata Nancy Pelosi habían instado a ambas partes a seguir dialogando en lugar de cerrar las escuelas.

Los líderes sindicales tenían previsto celebrar una rueda de prensa el lunes por la mañana sobre la huelga y una concentración por la tarde en el Ayuntamiento de San Francisco. La reanudación de las negociaciones estaba prevista para el mediodía del lunes.

El sindicato y el distrito llevan casi un año negociando, y los profesores exigen que se financie íntegramente la atención sanitaria familiar, aumentos salariales y que se cubran las vacantes que afectan a la educación especial y los servicios.

Los profesores también quieren que el distrito promulgue políticas de apoyo a los estudiantes y familias sin hogar e inmigrantes.

El sindicato pide un aumento del 9% en dos años, lo que supondría 92 millones de dólares más al año para el distrito. Dicen que ese dinero podría proceder de fondos de reserva que podrían destinarse de nuevo a las aulas y los centros escolares.

El SFUSD, que se enfrenta a un déficit de 100 millones de dólares y está bajo supervisión estatal debido a una prolongada crisis financiera, rechazó la idea. Los funcionarios contraatacaron con un aumento salarial del 6% pagado en tres años. El viernes, la Superintendente del Distrito Escolar Unificado de San Francisco, Maria Su, también dijo que la oferta también incluye bonos para todos los empleados si hay un superávit para el año escolar 2027-28.

PUBLICIDAD

Un informe de un grupo neutral de investigación publicado la semana pasada recomendaba un compromiso de un aumento del 6% en dos años, apoyando en gran medida los argumentos del distrito de que tiene limitaciones financieras.

El sindicato dijo que los profesores de San Francisco reciben algunas de las contribuciones más bajas a sus costes de atención sanitaria en el Área de la Bahía, lo que empuja a muchos a marcharse. Su dijo que el distrito ofrecía dos opciones: que el distrito pagara el 75% de la cobertura sanitaria familiar en Kaiser u ofrecer un subsidio anual de 24.000 dólares para que los profesores eligieran su plan de atención sanitaria.

Lurie, que ayudó a negociar un acuerdo que puso fin a una huelga de los sindicatos de hostelería después de ser elegido y antes de asumir el cargo, dijo que los organismos de la ciudad estaban coordinando con el distrito la forma de ofrecer apoyo a los niños y sus familias.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.