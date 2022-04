( The Associated Press )

Los sensores en una atracción de un parque de diversiones de Florida se ajustaron manualmente para duplicar el tamaño de la abertura para las restricciones en dos asientos, lo que provocó que un adolescente de 14 años no estuviera debidamente asegurado antes de que se resbalara y muriera al caer, según un informe inicial publicado el lunes por ingenieros externos.

La apertura promedio para las restricciones en los asientos en el parque de diversiones de caída libre de 430 pies (131 metros) ubicado en el corazón del distrito turístico de Orlando fue de 3.3 pulgadas (8.3 centímetros). Sin embargo, la apertura del sistema de sujeción del asiento utilizado por Tyre Sampson, tras la inspección, fue de hasta 7.1 pulgadas (18 centímetros) y la de otro asiento de hasta 6.5 pulgadas (16.5 centímetros), según el informe encargado por el Departamento de Agricultura de Florida, que está investigando el accidente.

PUBLICIDAD

Sampson tenía solo 14 años, pero ya medía 6 pies y 5 pulgadas y pesaba más de 300 libras cuando se resbaló de su asiento mientras el vehículo caía al suelo a una velocidad de 75 mph o más. La apertura del sistema de sujeción era de más de 6 pulgadas al comienzo del viaje con Sampson en el asiento, pero podría haberse expandido hasta 10 pulgadas por el peso adicional, según el informe.

Una inspección mostró que los sensores utilizados para activar las luces de seguridad en los dos asientos, lo que indica que los cinturones de seguridad del arnés estaban en su lugar, se habían ajustado para permitir aberturas más amplias. Las luces de seguridad en el asiento de Sampson y en el panel de control de la atracción estaban encendidas; si no lo hubieran sido, el viaje no habría comenzado. A medida que el viaje disminuía la velocidad, Sampson se deslizó por un espacio entre el asiento y el arnés de seguridad, según el informe.

Como parte de la investigación, dos individuos, uno de 6 pies y 3 pulgadas de altura, el otro de 6 pies y 5 pulgadas y ambos con un peso de entre 200 y 300 libras, fueron posicionados en el asiento con aberturas que van desde 6 a 10 pulgadas. Se deslizaron a través de la restricción, según el informe.

“La causa del accidente en cuestión fue que Tyre Sampson no estaba debidamente asegurado en el asiento principalmente debido a un mal ajuste de los sensores de proximidad del arnés”, dice el informe de Quest Engineering and Failure Analysis, Inc.

PUBLICIDAD

La atracción Orlando Free Fall, que es más alta que la Estatua de la Libertad, no experimentó fallas eléctricas o mecánicas, según el informe.

La publicación del informe marca la fase inicial de la investigación sobre la muerte del adolescente, y “estamos lejos de terminar”, dijo la comisionada de Agricultura Nikki Fried en una conferencia de prensa en Orlando.

Fried dijo que la atracción de 30 asientos, ubicada en una concurrida franja de International Drive en el corazón del distrito turístico de Orlando, permanecería cerrado indefinidamente.

El informe dijo que hubo muchas otras “contribuciones potenciales” al accidente y que se necesitaba una revisión completa del diseño y las operaciones del viaje.

En un comunicado, un abogado de los propietarios de la atracción, Orlando Slingshot, dijo que la compañía había seguido todos los protocolos, procedimientos y medidas de seguridad proporcionados por el fabricante de la atracción.

“Orlando Slingshot ha cooperado completamente con el Estado durante la fase inicial de su investigación, y continuaremos haciéndolo hasta que concluya oficialmente”, dijo Trevor Arnold, el abogado.