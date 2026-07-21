Hoy, martes, llovió un poco, gracias a una vaguada en los altos niveles de la atmósfera, pero no espere más precipitación.

El Centro de Predicción Climática de la NOAA reveló en su perspectiva para las semanas del 29 de julio hasta el 11 de agosto que hasta 80% menos lluvia de lo normal caería en Puerto Rico y el Caribe.

“Se observa un patrón persistente asociado con El Niño... Existe una divergencia anómala en niveles altos (lo que favorece una mayor formación de nubes y tormentas) sobre gran parte del océano Pacífico y las Américas, mientras que una convergencia anómala en altura (que inhibe la formación de nubes y lluvias) domina la mayor parte del hemisferio oriental”, indica.

PUBLICIDAD

Según las gráficas compartidas, para la semana del 29 de julio al 4 de agosto, la lluvia estará hasta un 80% por debajo de los totales históricos en Puerto Rico.

Ya para la semana del 5 al 11 de agosto, la reducción sería del 65%.

“Se pronostica que el mar Caribe y la Región Principal de Desarrollo (MDR) del Atlántico permanecerán tranquilos debido a la fuerte cizalladura del viento, una condición que dificulta la formación y el fortalecimiento de ciclones tropicales”, indican.

“Aunque un aumento en la actividad de las ondas tropicales africanas podría favorecer la formación de algún ciclón tropical en el Atlántico oriental durante la tercera semana del pronóstico, a medida que la Oscilación Madden-Julian (MJO) regrese a una fase más favorable para el desarrollo de tormentas, es poco probable que cualquier sistema logre sobrevivir mientras avanza hacia el oeste debido a la persistencia de la fuerte cizalladura del viento”, concluye.