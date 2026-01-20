Nueva York. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, acompañó este martes a las enfermeras en los piquetes durante el noveno día de la mayor huelga del sector en la ciudad ante la falta de acuerdo entre el sindicato estatal de enfermeras y los principales hospitales locales.

“Ahora es su momento de necesidad, cuando podemos asegurarnos de que esta sea una ciudad donde no solo trabajen sino también donde puedan vivir”, afirmó el alcalde de Nueva York en una comparecencia de prensa en apoyo a la huelga.

Mamdani añadió que está presionando a todas las partes para volver a la mesa de negociación y para que las enfermeras puedan retomar el trabajo después de nueve días de huelga, que empezó con 15,000 profesionales de la salud en Nueva York que abandonaron sus puestos en los hospitales.

PUBLICIDAD

El senador izquierdista de Vermont, Bernie Sanders, también asistió a la huelga con Mamdani y mostró su apoyo a la causa de las enfermeras.

“No me digas que no puedes proporcionar un buen sueldo a las enfermeras cuando estás pagando al consejero delegado de NewYork-Presbyterian 26 millones de dólares al año, al de Montefiore 16 y al de Mount Sinai 5 millones de dólares al año”, pronunció Sanders.

La huelga se produce después de que los negociadores de cinco grandes hospitales y el sindicato estatal de enfermeras no lograran llegar a un acuerdo sobre un nuevo convenio colectivo tras expirar el anterior el pasado 31 de diciembre.

La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA, por sus siglas en inglés), que representa a los profesionales del Centro Médico Montefiore, NewYork-Presbyterian y el Sistema de Salud Mount Sinai, exige aumentos salariales para compensar la inflación, a la vez que lucha por mantener las protecciones contra la falta de personal que obtuvieron tras un paro de tres días hace tres años.

Por otro lado, desde Mount Sinai divulgaron en un comunicado que han asumido “compromisos adicionales” contratando temporalmente a miles de enfermeras “para garantizar una atención continua de alta calidad”.

“A medida que nos asentemos en este ritmo a largo plazo, será más difícil añadir al horario a enfermeras de Mount Sinai que no estén ya trabajando, sin previo aviso”, agregaron desde el hospital.

El acuerdo entre las partes parece lejano, con los hospitales catalogando la demanda de aumento de los salarios de la NYSNA de “irreal” y las enfermeras describiendo sus solicitudes como “no negociables”.