Tras nueve meses en el cargo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, recibió finalmente la autorización federal de seguridad que le permitirá acceder a información clasificada sobre terrorismo y otras amenazas para la ciudad.

“Ya tengo mi autorización de seguridad”, dijo este miércoles el demócrata durante una conferencia de prensa sobre otro asunto. Mamdani había iniciado el proceso para obtenerla poco después de asumir el cargo en enero.

La autorización, supervisada por el FBI, permite al alcalde recibir informes clasificados sobre terrorismo y otras amenazas para Nueva York, según medios locales.

El portavoz del alcalde, Sam Raskin, indicó que la autorización fue concedida en los últimos días, sin precisar la fecha.

PUBLICIDAD

Aunque Mamdani se reunió recientemente con el presidente Donald Trump, este tema no fue discutido en el encuentro, en el marco de la Asamblea General de la ONU, según el medio Gothamist.

El diario digital indicó además que Mamdani no es el primer alcalde de Nueva York que espera meses para obtener esta autorización, aunque el proceso ha tardado significativamente más que en los casos de sus predecesores Eric Adams y Michael Bloomberg.

El exalcalde Bill de Blasio, en cambio, esperó más de un año, en parte porque presentó tarde su solicitud, según Gothamist.

La demora se produjo mientras el FBI afronta una reorganización de personal y en un contexto en el que la Administración Trump ha revocado las autorizaciones de seguridad de varias figuras políticas, entre ellas la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

Dentro de la Administración Mamdani, la comisionada de la Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch; el primer vicealcalde, Dean Fuleihan, y el principal asesor jurídico del alcalde, Ramzi Kassem, cuentan con autorización de seguridad.