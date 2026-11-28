El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tuvo el viernes una operación en su tendón de Aquiles tras lesionarse mientras jugaba fútbol la semana pasada, informó su secretario de prensa, Joe Calvello.

La operación, que duró casi 70 minutos, fue “exitosa”, por lo que “se espera que el alcalde tenga una recuperación total”, añadió Calvello en un comunicado, que precisó que la intervención comenzó a las 11:33 a.m. hora local.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, llega al Gurudwara Sahib Sikh Cultural Society para participar en una actividad el 23 de noviembre de 2026, en Nueva York. ( The Associated Press )

“Fue dado de alta del hospital y ahora descansa cómodamente en Gracie Mansion (la residencia del alcalde de Nueva York). Estamos sumamente agradecidos por la atención de primer nivel que el alcalde recibió hoy por parte del personal médico”, indicó el secretario de prensa.

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El comunicado precisó que el primer vicealcalde Dean Fuleihan “está al frente de las operaciones cotidianas el día de hoy” en la ciudad.

Mamdani, quien ha mostrado de manera pública su pasión por el fútbol, se rompió el tendón hace una semana durante un partido amistoso entre el Ayuntamiento y la prensa municipal, por lo que apareció en público en muletas y una bota ortopédica.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, llega al Gurudwara Sahib Sikh Cultural Society para participar en una actividad el 23 de noviembre de 2026, en Nueva York. ( The Associated Press )

El hecho lo obligó a disminuir sus eventos, como el tradicional desfile de Día de Acción de Gracias de Macy’s, que en esta ocasión se aplazó al sábado por las tormentas del jueves pasado.

“Metí un gol poco después de entrar a la cancha, me olvidé de que tenía 35 años”, bromeó el alcalde en declaraciones a la prensa tras el partido.