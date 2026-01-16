Washington. La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró este viernes que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no tiene ningún acuerdo con el líder estadounidense, Donald Trump.

Además, dijo que se limita a cumplir sus “órdenes”.

“Delcy está cumpliendo órdenes, no está en un acuerdo”, expresó Machado en una rueda de prensa en Washington.

Corina Machado recordó, también, que en las anteriores iniciativas de diálogo el chavismo siempre se había salido “con la suya”.