WASHINGTON. La representante Marjorie Taylor Greene de Georgia, otrora leal partidaria del presidente Donald Trump y ahora crítica del mismo, anunció el viernes su renuncia al Congreso en enero.

En un video de más de 10 minutos publicado en internet, Greene explicó su decisión y afirmó que “siempre ha sido despreciada en Washington, D.C., y que nunca encajó”.

La renuncia de Greene se produjo tras un enfrentamiento público con Trump en los últimos meses, ya que la congresista lo criticó por su postura sobre los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, así como por su política exterior y la reforma sanitaria.

Trump la tildó de “traidora” y “loca”, y declaró que apoyaría a un rival en su candidatura a la reelección el próximo año. Greene había estado estrechamente vinculada al presidente republicano desde que inició su carrera política en 2020.

En su video, recalcó su lealtad a Trump, salvo en algunos temas, y afirmó que era “injusto e incorrecto” que la atacara por disentir.

“La lealtad debe ser mutua y debemos poder votar según nuestra conciencia y representar los intereses de nuestro distrito, porque nuestro cargo es, literalmente, el de ‘representante’”, declaró.

Greene llegó al poder impulsando el movimiento “Make America Great Again” de Trump y rápidamente se convirtió en una figura controvertida en el Capitolio por sus opiniones, a menudo poco convencionales.

Al adoptar la teoría conspirativa QAnon y aparecer con supremacistas blancos, Greene fue rechazada por los líderes del partido, pero recibida con los brazos abiertos por Trump, quien la calificó de “¡una verdadera GANADORA!”.

Sin embargo, con el tiempo demostró ser una legisladora hábil, aliándose con el entonces líder republicano Kevin McCarthy, quien posteriormente se convertiría en presidente de la Cámara de Representantes. Fue una voz de confianza en el ala derecha, hasta que McCarthy fue destituido en 2023.