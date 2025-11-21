Miami. Al menos un policía murió y otro resultó herido este viernes en un tiroteo en una vivienda en el sur de Florida después de que acudieran a entregar una notificación por desalojo y el agresor, que se encuentra en condición crítica, disparase contra ellos, informó la Policía local.

El incidente tuvo lugar en el condado de Indian River cuando tres policías entraron a la casa y el tirador “sacó un arma y comenzó a disparar indiscriminadamente” contra ellos, indicó en una declaración a los medios un portavoz de la oficina del alguacil del condado.

El portavoz agregó que uno de los policías, que llevaba 25 años en la institución, fue alcanzado y “murió en acto de servicio”. Otro agente recibió un impacto de bala en el hombro y se encuentra en estado crítico, mientras que el tercer agente no sufrió heridas.

El tirador “se encuentra actualmente en cirugía en estado crítico”, dijo el portavoz.

El agresor era el hijo de la propietaria de la casa, que había llamado a la Policía para que desalojaran a su hijo de la vivienda.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, afirmó durante una conferencia de prensa que la Policía estaba trabajando con los alguaciles y las autoridades locales para esclarecer los hechos.

En otra rueda de prensa, que al igual que la de DeSantis no estaba relacionada con el tiroteo, el Fiscal General de Florida, James Uthmeier, pidió guardar silencio por el agente fallecido.

Este incidente tiene lugar apenas dos semanas después de que otro oficial de Policía de Florida, perteneciente al condado de Miami-Dade, muriera por un disparo durante un altercado con un individuo mientras respondía a un accidente de tráfico.