Washington. Un cambio político está comenzando a afianzarse en todo Estados Unidos a medida que decenas de miles de votantes indecisos de los suburbios que ayudaron a impulsar las ganancias del Partido Demócrata en los últimos años se están convirtiendo en republicanos.

Más de 1 millón de votantes en 43 estados se cambiaron al Partido Republicano durante el último año, según datos de registro de votantes analizados por The Associated Press. El número no informado anteriormente refleja un fenómeno que se está desarrollando en prácticamente todas las regiones del país (estados demócratas y republicanos junto con ciudades y pueblos pequeños) en el período transcurrido desde que el presidente Joe Biden reemplazó al expresidente Donald Trump.

Pero en ninguna parte el cambio es más pronunciado, y peligroso para los demócratas, que en los suburbios, donde los votantes indecisos bien educados que se volvieron contra el Partido Republicano de Trump en los últimos años parecen estar retrocediendo. Durante el último año, muchas más personas se están cambiando al Partido Republicano en los condados suburbanos desde Denver hasta Atlanta, Pittsburgh y Cleveland. Los republicanos también ganaron terreno en condados alrededor de ciudades medianas como Harrisburg, Pensilvania; Raleigh, Carolina del Norte; Augusta, Georgia; y Des Moines, Iowa.

Ben Smith, que vive en los suburbios del condado de Larimer, Colorado, al norte de Denver, dijo que se registró de mala gana como republicano a principios de año después de estar cada vez más preocupado por el apoyo de los demócratas en algunas localidades a las vacunas obligatorias contra el COVID-19, la incapacidad del partido para sofocar el crimen violento y su enfoque frecuente en la justicia racial.

“Es más un rechazo a la izquierda que una aceptación de la derecha”, dijo Smith, un consejero profesional de 37 años cuya transición alejándose del Partido Demócrata comenzó hace cinco o seis años cuando se registró como libertario.

AP examinó a casi 1.7 millones de votantes que probablemente habían cambiado de afiliación en 42 estados de los que hay datos de los últimos 12 meses, según L2, una firma de datos políticos. L2 usa una combinación de registros de votantes estatales y modelos estadísticos para determinar la afiliación partidaria, lo que significa que los cambiadores incluyen tanto a aquellos que han cambiado formalmente su registro como a aquellos que L2 estima que se han desplazado hacia el Partido Republicano.

Si bien el cambio de partido no es poco común, los datos muestran una reversión definitiva del período mientras Trump estaba en el cargo, cuando los demócratas disfrutaron de una ligera ventaja en la cantidad de cambios de partido en todo el país.

Pero durante el último año, aproximadamente dos tercios de los 1.7 millones de votantes que cambiaron su afiliación partidista se pasaron al Partido Republicano. En total, más de 1 millón de personas se convirtieron en republicanos en comparación con alrededor de 630,000 que se convirtieron en demócratas.

La amplia migración de más de 1 millón de votantes, una pequeña porción del electorado general de EE. UU., no garantiza un éxito republicano generalizado en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, que determinarán el control del Congreso y de docenas de gobernaciones. Los demócratas esperan que la decisión de la Corte Suprema el viernes de anular Roe v. Wade anime a los partidarios, particularmente en los suburbios, antes de las elecciones intermedias.

Aún así, los detalles sobre los cambios de partido presentan una grave advertencia para los demócratas que ya estaban preocupados por los efectos macro que darán forma al panorama político este otoño.

Aproximadamente cuatro meses antes del día de las elecciones, los demócratas no tienen una estrategia clara para abordar la débil popularidad de Biden y el temor abrumador de los votantes de que el país va en la dirección equivocada con su partido al mando. Y aunque los republicanos han ofrecido pocas soluciones políticas propias, el Partido Republicano ha estado trabajando de manera efectiva para capitalizar las deficiencias de los demócratas.

Los republicanos se beneficiaron el año pasado cuando los padres de los suburbios se sintieron cada vez más frustrados por los cierres prolongados de escuelas relacionados con la pandemia. Y a medida que la inflación se intensificó más recientemente, el Comité Nacional Republicano ha estado organizando eventos de registro de votantes en estaciones de servicio en áreas suburbanas en estados indecisos como Arizona, Michigan, Nevada y Pensilvania para vincular a la administración Biden con precios de gasolina récord. El Partido Republicano también ha relacionado al presidente demócrata con la continua escasez de fórmula para bebés.

“Biden y los demócratas están lamentablemente fuera de contacto con el pueblo estadounidense, y es por eso que los votantes acuden en masa al Partido Republicano”, dijo a la AP la presidenta del RNC, Ronna McDaniel. Ella predijo que “los suburbios estadounidenses tendrán una tendencia roja en los ciclos venideros”. debido al “aumento de la gasolina de Biden, la crisis de la frontera abierta, la escasez de fórmula para bebés y el aumento de la delincuencia”.

El Comité Nacional Demócrata se negó a comentar cuando se le preguntó sobre el reciente aumento de votantes que se cambiaron al Partido Republicano.

Y aunque los funcionarios republicanos se apresuran a atribuirse el mérito del cambio, el fenómeno cobró impulso poco después de que Trump dejara la Casa Blanca. Aún así, la razón o las razones específicas del cambio siguen sin estar claras.

Al menos algunos de los republicanos recién registrados son en realidad demócratas que se cruzaron para votar en contra de los candidatos respaldados por Trump en las primarias republicanas. Es probable que tales votantes voten por los demócratas nuevamente este noviembre.

Pero el alcance y la amplitud del cambio de partido sugiere algo mucho más grande en juego.

Durante el último año, casi todos los estados, incluso aquellos sin primarias republicanas de alto perfil, se movieron en la misma dirección a medida que miles de votantes se convirtieron en republicanos. Solo Virginia, que celebró elecciones fuera de año en 2021, vio a los demócratas con una tendencia notablemente ascendente durante el último año. Pero incluso allí, los demócratas fueron eliminados en las elecciones estatales del otoño pasado.

En Iowa, los demócratas solían tener la ventaja en los que cambiaban de partido por un margen de 2 a 1. Eso se invirtió el año pasado, con los republicanos a la cabeza por una cantidad similar. El mismo cambio dramático se está produciendo en Ohio.

En Florida, los republicanos captaron el 58 por ciento de los que cambiaron de partido durante los últimos años de la era Trump. Ahora, durante el último año, controlan el 70 por ciento. Y en Pensilvania, los republicanos pasaron del 58 al 63 por ciento de los que cambian de partido.

La ventaja actual de los republicanos entre los que cambian de partido se está manifestando con particular ferocidad en los suburbios de la nación.

AP descubrió que la ventaja republicana era mayor en los condados suburbanos “marginales”, según las clasificaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en comparación con los pueblos y condados más pequeños. Los republicanos aumentaron su participación en los cambios de partido en 168 de los 235 condados suburbanos examinados por AP (72 por ciento) durante el último año, en comparación con los últimos años de la era Trump.

Estos incluyeron condados suburbanos en Georgia, Iowa, Carolina del Norte, Pensilvania, Tennessee, Texas, Ohio, Virginia y el estado de Washington.

Los republicanos también ganaron terreno en los condados suburbanos más alejados, que los CDC agrupan con ciudades de tamaño mediano y las llama “metros medianos”: más del 62 por ciento de esos condados, 164 en total, vieron un crecimiento republicano. Van desde los condados suburbanos al norte de Denver, como Larimer, hasta los del área de Los Ángeles, como Ventura y Santa Bárbara en California.

La ventaja republicana era casi universal, pero era más fuerte en algunos lugares que en otros.

Por ejemplo, en el condado de Lorain, Ohio, en las afueras de Cleveland, casi todos los que cambiaron de partido en el último año se volvieron republicanos. Eso es incluso cuando los demócratas capturaron las tres cuartas partes de esos partidos cambiantes en el mismo condado durante el final de la era Trump.

A algunos líderes conservadores les preocupa que las ganancias suburbanas del Partido Republicano se vean limitadas si los republicanos no hacen un mejor trabajo al explicarles a los votantes suburbanos lo que defienden, en lugar de lo que oponen.

Emily Seidel, quien dirige la organización de base Americans for Prosperity, respaldada por Koch, dijo que su red está viendo de primera mano que los votantes suburbanos se están distanciando de los demócratas que representan “posiciones políticas extremas”.

“Pero eso tampoco significa que estén listos para votar en contra de esos legisladores. Francamente, son escépticos de las dos opciones que tienen”, dijo Seidel. “La lección aquí: los candidatos tienen que presentar su caso, tienen que darles a los votantes algo a lo que estar, no solo algo a lo que estar en contra”.

En el condado de Larimer, Colorado, Jessica Kroells, ama de casa de 39 años, dice que ya no puede votar por los demócratas, a pesar de haber sido una votante demócrata confiable hasta 2016.

No hubo un solo “momento de ajá” que la convenciera de cambiar, pero para 2020, dijo que el Partido Demócrata “me había dejado atrás”.

“El partido en sí ya no es demócrata, es socialismo progresista”, dijo, condenando específicamente el plan de Biden para eliminar miles de millones de dólares en deuda estudiantil.