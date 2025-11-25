Houston. Un tornado que atravesó áreas residenciales al norte de Houston dañó más de 100 hogares, arrancando techos, moviendo garajes de sus cimientos y rompiendo ventanas, informaron las autoridades en Texas.

No se reportaron heridos en la tormenta que el lunes arrancó árboles, derribó líneas eléctricas y creó caminos de escombros en algunos vecindarios.

La densa niebla dificultó la evaluación de los daños el martes por la mañana, pero se prevén condiciones más templadas después. Se pronosticaron lluvias intensas y tormentas eléctricas severas más al sur durante el día, considerado uno de los días de viaje más concurridos del período de vacaciones de Acción de Gracias. Según el Servicio Meteorológico Nacional, habrá lluvias y nieve en otras áreas del país cerca de Acción de Gracias.

PUBLICIDAD

Algunas personas se refugiaron en sus hogares y se escondieron en armarios durante la tormenta en Texas. Más de 20,000 clientes se quedaron sin electricidad en un momento el lunes.

“Tenía la puerta y estaba tratando de mantenerla cerrada para que nada entrara en la casa”, relató Miriam Harris a KTRK-TV. “Así de fuerte estuvo”. Su casa sufrió daños en el techo y los árboles, y parte de su exhibición de luces navideñas quedó destrozada.

En Klein, a unos 40 kilómetros (unas 25 millas) al norte de Houston, los funcionarios estaban trabajando para reparar múltiples fugas de gas, remover árboles en carreteras y limpiar escombros alrededor de hogares y negocios, dijo Ja’Milla Lomas, portavoz del Departamento de Bomberos de Klein. También se reportaron daños en Cypress y Spring.

Un equipo de bomberos se refugió temporalmente en el garaje de un residente mientras los fuertes vientos atravesaban el área, publicó el Departamento de Bomberos de Cy-Fair, que representa una colección de estaciones en toda la región de Houston.

Fotos y videos de drones publicados en Facebook por la policía del condado Harris mostraron techos con tejas arrancadas. Algunos escombros bloqueaban las carreteras.

El daño afectó al vecindario de Memorial Northwest, según el jefe policial Mark Herman. También hubo varios accidentes de vehículos relacionados con el clima.

El Departamento de Bomberos de Houston envió a cinco miembros de su equipo de sierras para cortar y remover árboles caídos, dijo el portavoz Rustin Rawlings.

El servicio meteorológico había emitido una alerta de tornado para el sureste de Texas, incluyendo Houston, hasta la 1 de la mañana del martes. También emitió una advertencia de tormenta eléctrica para partes del sureste de Texas.