Este lunes comienza el juicio por agresión sexual contra un hombre de New Hampshire cuya detención, hace más de siete años, desencadenó uno de los mayores escándalos relacionados con los centros de detención juvenil de la historia de Estados Unidos.

El exconsejero juvenil Jeffrey Buskey, de 60 años y residente en Litchfield, se enfrenta a acusaciones relacionadas con cuatro chicos internados en el Centro de Desarrollo Juvenil de Manchester a finales de la década de 1990. En el primero de sus casos que llega a juicio, se le imputan 21 cargos de agresión sexual grave con agravantes contra David Meehan, quien tenía 14 años cuando ingresó en 1995 en el centro, ahora denominado Centro de Servicios Juveniles Sununu.

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Meehan presentó la primera de más de 1,100 demandas en las que se denunciaban abusos físicos, sexuales o emocionales cometidos a lo largo de seis décadas. Sus denuncias dieron lugar a la detención de Buskey y de otro antiguo trabajador en 2019, a una investigación penal sin precedentes, a otras nueve detenciones y a la creación de un fondo de indemnización para compensar a las víctimas.

Durante el juicio civil, Meehan describió la transformación de Buskey, que pasó de ser una figura paterna de confianza a un terrible maltratador, y declaró que le daba refrescos y aperitivos y le dejaba jugar al baloncesto con un equipo de un instituto de la zona antes de someterlo a violaciones casi a diario.

«Pasó de ser alguien en quien confiaba, de quien pensaba que no solo estaba ahí para ayudarme, sino alguien que, según creía, se preocupaba por mí, a hacerme daño», afirmó.

Por lo general, Associated Press no revela la identidad de quienes afirman haber sido víctimas de agresiones sexuales, a menos que se hayan pronunciado públicamente, como ha hecho Meehan. En mayo de 2024, un jurado le concedió una indemnización de 38 millones de dólares, aunque dicho veredicto sigue siendo objeto de controversia, ya que el Estado pretende reducir la cantidad a 475,000 dólares.

En la transcripción de un interrogatorio policial presentada recientemente ante el tribunal, Buskey no recordaba la dirección de su domicilio de la década de los noventa y le costó mucho deletrear el apellido de su entonces prometida, pero mencionó el nombre de Meehan por iniciativa propia. Negó haber abusado de él y afirmó que tenían una «relación estupenda».

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«Siempre fui amable con el chico, siempre intentaba ayudarle», dijo.

El centro juvenil, que en su día acogió a más de 100 menores, pero que ahora suele atender a menos de una docena, lleva el nombre del exgobernador John H. Sununu. Los legisladores han aprobado el cierre de las instalaciones, que actualmente solo acogen a menores acusados o condenados por los delitos violentos más graves, y su sustitución por un edificio mucho más pequeño en una nueva ubicación.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.