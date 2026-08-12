Un adolescente de 14 años murió tras recibir disparos en la calle donde residía, en hechos ocurridos en Hahnville, Luisiana, por los que fue arrestado su mejor amigo, de 16 años.

Según información ofrecida a FOX 8 por la tía del menor, quien prefirió no aparecer en cámara, su sobrino estaba a un día de comenzar su primer año de escuela superior y se encontraba en la calle, frente a su casa, junto a amigos y vecinos cuando ocurrió el tiroteo. La hermana del adolescente escuchó los disparos y, al salir, encontró a su hermano herido de bala mientras otro amigo intentaba salvarle la vida.

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La Policía informó el arresto de un adolescente de 16 años en relación con el homicidio. Aunque las autoridades no revelaron su identidad, la tía de la víctima aseguró que era el mejor amigo de su sobrino y que la familia desconocía que tuviera un arma de fuego.

El adolescente enfrenta cargos de homicidio en segundo grado, obstrucción de la justicia y posesión ilegal de un arma de fuego por parte de un menor.

El 11 de agosto, los detectives también arrestaron a Jalil Washington, de 17 años, residente de Smith Street, quien enfrenta un cargo de obstrucción de la justicia en conexión con el homicidio.

Por el momento, las autoridades no han informado cuál habría sido el motivo del tiroteo ni qué provocó el enfrentamiento que terminó con la muerte del adolescente de 14 años. La investigación permanece en curso.