Tallahassee. Un hombre condenado por disparar mortalmente a un agente de policía con su propia arma de servicio durante un control de tráfico será la tercera ejecución de Florida en 2026, lo que mantiene al estado en camino de igualar o posiblemente superar el récord de 19 ejecuciones del año pasado.

El gobernador Ron DeSantis firmó una orden de ejecución el jueves para Billy Leon Kearse, de 53 años, quien está programado para morir por inyección letal el 3 de marzo en la Prisión Estatal de Florida.

DeSantis, republicano, supervisó más ejecuciones en un solo año en 2025 que cualquier otro gobernador de Florida desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976. El récord anterior se estableció en 2014 con ocho ejecuciones.

Ya se han programado dos ejecuciones para el mes que viene. Ronald Palmer Heath, de 64 años, morirá el 10 de febrero, y la ejecución de Melvin Trotter, de 65 años, está programada para el 24 de febrero, exactamente una semana antes que la de Kearse.

Kearse fue condenado inicialmente a muerte en 1991 tras ser declarado culpable de asesinato en primer grado y robo con arma de fuego. El Tribunal Supremo de Florida consideró que el tribunal de primera instancia no había facilitado a los miembros del jurado determinada información sobre las circunstancias agravantes y ordenó una nueva sentencia. Kearse volvió a ser condenado a muerte en 1997.

Según los registros judiciales, el agente de policía de Fort Pierce Danny Parrish paró a Kearse por conducir en sentido contrario en una calle de sentido único en enero de 1991. Cuando Kearse no pudo presentar un permiso de conducir válido, Parrish le ordenó salir del vehículo e intentó esposarle.

Se produjo un forcejeo y Kearse agarró el arma de Parrish, según la fiscalía. Kearse disparó 14 veces, alcanzando al agente nueve veces en el cuerpo y cuatro en su chaleco antibalas. Un taxista cercano oyó los disparos y utilizó la radio de Parrish para pedir ayuda.

Parrish fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde murió a causa de las heridas de bala, según las autoridades. Mientras tanto, la policía utilizó la información de la matrícula que Parrish había llamado antes de acercarse a Kearse para identificar el vehículo del atacante y la dirección de su casa, donde Kearse fue detenido.

Se espera que los abogados de Kearse presenten recursos ante el Tribunal Supremo de Florida y el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Cuarenta y siete personas fueron ejecutadas en Estados Unidos en 2025, el total más alto desde 2009. Florida encabezó la lista con un aluvión de órdenes de ejecución firmadas por DeSantis.

DeSantis explicó el número sin precedentes de ejecuciones del año pasado diciendo que su objetivo es hacer justicia a las familias de las víctimas que han esperado décadas a que se cumplieran las sentencias de muerte.

“Algunos de estos delitos se cometieron en los años 80”, dijo el gobernador. “La justicia retrasada es justicia denegada. Sentí que se lo debía a ellos para asegurarme de que todo se desarrollaba sin problemas. Si sinceramente pensara que alguien es inocente, no apretaría el gatillo”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.