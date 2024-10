McDonald’s Corp. aceptó recibir al expresidente Donald Trump en una tienda de Pensilvania durante el fin de semana, pero dijo que no está apoyando a un candidato en la carrera presidencial de Estados Unidos.

Trump atendió el puesto de papas fritas en un McDonald’s de los suburbios de Filadelfia el domingo antes de responder a preguntas a través de la ventanilla de autoservicio. El restaurante estaba cerrado al público por la visita del candidato republicano.

En un mensaje a los empleados obtenido el lunes por The Associated Press, McDonald’s dijo que el propietario-operador del local, Derek Giacomantonio, se puso en contacto después de enterarse del deseo de Trump de visitar un restaurante de Pensilvania. McDonald’s aceptó el evento.

“Al enterarnos de la petición del expresidente, la abordamos a través de la lente de uno de nuestros valores fundamentales: abrimos nuestras puertas a todo el mundo”, dijo la compañía. “McDonald’s no respalda a candidatos a cargos electos y eso sigue siendo cierto en esta carrera por la elección del próximo presidente. No somos rojos ni azules: somos dorados”.

El gigante de las hamburguesas de Chicago dijo que los franquiciados también han invitado a sus restaurantes a la vicepresidenta Kamala Harris, la candidata demócrata, y a su compañero de fórmula, el gobernador Tim Walz. The Associated Press dejó un mensaje en busca de comentarios con la campaña de Harris.

McDonald’s dijo que “ha sido un elemento de conversación en este ciclo electoral”, aunque no ha buscado esa atención. En varias paradas de campaña y durante entrevistas, Harris ha recordado haber trabajado en McDonald’s durante sus años universitarios. Trump ha afirmado -sin pruebas- que Harris miente.

McDonald’s eludió esa cuestión en su mensaje a los empleados. La compañía dijo que está orgullosa de “los buenos recuerdos de Harris trabajando bajo los arcos” y señaló la cifra a menudo citada de que 1 de cada 8 estadounidenses trabaja en McDonald’s en algún momento.

“Aunque nosotros y nuestros franquiciados no tenemos registros de todos los puestos que se remontan a principios de los años 80, lo que hace que ‘1 de cada 8′ sea tan poderoso es la experiencia compartida que tantos estadounidenses han tenido”, dijo McDonald’s.

La aparición de Trump provocó algunas reacciones en las redes sociales. Las búsquedas en Google de “boicot a McDonald’s” aumentaron brevemente el lunes por la mañana, y algunos usuarios de Twitter prometieron no volver a la cadena después del acto de Trump.

Chris Hydock, profesor de marketing de la Escuela de Negocios Freeman de la Universidad de Tulane, dijo que autorizar la visita era una jugada arriesgada para McDonald’s. Hydock dijo que su investigación muestra que cuando las marcas se asocian con candidatos o posiciones divisivas, ya sea a propósito o no, los clientes a los que no les gustan esas posiciones tienden a reaccionar más fuertemente que aquellos a los que no les disgustan.

Según Hydock, las pequeñas empresas pueden beneficiarse a veces, ya que incluso una postura divisiva les gana atención y clientes. Pero en el caso de una gran empresa como McDonald’s, todo el mundo la conoce ya.

“Trump trabajando en McDonald’s no puede atraer a más clientes”, dijo. “Lo único que puede acabar haciendo es cabrear a algunas personas”.

Pero Lori Rosen, presidenta de la firma de relaciones públicas Rosen Group, dijo que McDonald’s probablemente no verá daños a largo plazo por el evento.

“La cobertura y la publicidad generadas por McDonald’s al aceptar que el expresidente Trump trabaje en una de sus franquicias ya superan la charla negativa en las redes sociales”, dijo Rosen. “No estoy seguro de si el pueblo estadounidense se beneficiará de este truco publicitario. Sin embargo, McDonald’s sale ganando”.

Bruce Newman, profesor de Ética Empresarial y Marketing en el Driehaus College of Business de la Universidad DePaul, está de acuerdo.

“Parece la empresa que atrae la atención de los candidatos presidenciales, y eso aumenta la notoriedad de la marca”, dijo.

Newman añadió que es probable que Trump intentara poner una cara diferente y más informal en su campaña, luciendo una sonrisa y un delantal en lugar de un traje de chaqueta.