WASHINGTON— La primera dama Melania Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunciaron este jueves la puesta en marcha de las cuentas «Fostering the Future», una variante de los fondos de inversión «Trump Accounts» destinada a otorgar 1,000 dólares a cada recién nacido cuyos padres abran una de estas cuentas.

Partiendo de su labor de ayuda a los niños en acogida, Melania Trump afirmó que las nuevas directrices federales permitirán a los organismos de protección de la infancia actuar como tutores de los niños en acogida a la hora de abrir una cuenta.

Melania Trump, en una rueda de prensa celebrada en el Departamento del Tesoro, afirmó que esta medida «ofrece a los niños en acogida las mismas oportunidades de adquirir bienes y acumular riqueza a largo plazo que cualquier otro niño».

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Las cuentas estarán abiertas para recibir aportaciones a partir del 4 de julio. Para poder abrir una cuenta, el niño debe ser ciudadano estadounidense y haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca calcula que el saldo de una «Cuenta Trump» para un bebé nacido en 2026 será de 5.800 dólares al cumplir los 18 años y de 18,100 dólares al cumplir los 28, si no se realizan más aportaciones.

La primera dama afirmó que 23 gobernadores se han comprometido a permitir que los organismos estatales inicien el proceso de inscripción de los niños en el programa. «Insto a todos los gobernadores y líderes empresariales a que contribuyan a la financiación de estas cuentas», afirmó.

Según el Consejo Nacional de Adopción, hay aproximadamente 330,000 niños en el sistema de acogida de Estados Unidos. Uno de cada cinco de ellos corre el riesgo de quedarse sin hogar al cumplir la edad límite para permanecer en el sistema de acogida, y solo la mitad consigue un empleo antes de cumplir los 24 años, según el Instituto Nacional de Jóvenes en Acogida.

«Esos resultados son preocupantes, pero nos negamos a aceptarlos como algo inevitable», declaró Bessent en la rueda de prensa. «Reafirmamos que el sueño americano pertenece a todos los niños».

Una disposición de la ley de impuestos y gasto público que Trump promulgó el verano pasado estableció las «Cuentas Trump». En virtud de esta medida, el Departamento del Tesoro entrega 1,000 dólares a los recién nacidos siempre que sus padres abran una cuenta. Posteriormente, empresas privadas invierten ese dinero en el mercado de valores, y los niños pueden disponer de él cuando cumplan 18 años.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.