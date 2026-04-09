Washington. La primera dama Melania Trump niega cualquier vínculo con Jeffrey Epstein y tener conocimiento de sus crímenes sexuales, afirmando el jueves que las “historias son completamente falsas” y calificando las acusaciones de que estuviera involucrada de alguna manera como “difamaciones”.

En una declaración extraordinaria en la Casa Blanca, Melania Trump dijo que ella y sus abogados están combatiendo las “mentiras infundadas y sin base” con respecto a sus conexiones con el fallecido financiero, un delincuente sexual convicto que se valió de sus contactos con los ricos, poderosos y famosos para reclutar a sus víctimas y encubrir sus crímenes.

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“Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy”, dijo. “Las personas que mienten sobre mí carecen de ética, humildad y respeto. No me opongo a su ignorancia, sino que rechazo sus mezquinos intentos de difamar mi reputación”.

El mensaje, aparentemente inesperado, llegó justo cuando su esposo, el presidente Donald Trump, y su administración parecían haber superado finalmente más de un año de controversia en torno a Epstein, especialmente ahora que la guerra con Irán acaparaba toda la atención en Washington. Los comentarios de la primera dama casi con seguridad sirvieron para volver a poner el caso en el centro de la atención política, incluso cuando el presidente instaba al público y a los medios a dejarlo atrás.

La cuenta de la Casa Blanca en X compartió un video del evento publicado por la cuenta de la primera dama, pero sin comentarios adicionales.

Solicita una audiencia en el Congreso para las víctimas de Epstein

La primera dama habló durante unos cinco minutos, leyendo su declaración en el vestíbulo principal, y luego se retiró sin responder preguntas. No dio detalles sobre las acusaciones en su contra, pero dijo que provenían de “individuos y entidades que buscan dañar mi buen nombre”. Añadió que tenían motivaciones financieras y políticas.

Melania Trump también pidió al Congreso que celebrara una audiencia pública centrada en las sobrevivientes de los crímenes de Epstein, con la oportunidad de testificar ante los legisladores y que sus historias quedaran registradas en el acta del Congreso.

“Todas y cada una de las mujeres deberían tener la oportunidad de contar su historia en público si así lo desean”, dijo. “Solo entonces conoceremos la verdad”.

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Los demócratas aprovecharon los comentarios de Melania Trump, manifestando su acuerdo con la solicitud de una audiencia en el Congreso. En una publicación en redes sociales, el representante Robert Garcia, el principal demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que investiga a Epstein, pidió al presidente republicano del comité, el representante James Comer, que programara una audiencia pública “de inmediato”.

No quedó claro de inmediato qué motivó a la primera dama a pronunciarse sobre este tema ahora. Señaló que varias personas y organizaciones han tenido que disculparse por sus “mentiras sobre mí”. De los ejemplos que citó, el más reciente fue en octubre.

En ese caso, la editorial HarperCollins UK se disculpó con la primera dama y retiró pasajes de un libro que sugerían que Epstein había tenido algo que ver con su encuentro con Donald Trump.

Melania Trump mencionó a su esposo varias veces en sus declaraciones. Afirmó que Epstein no la presentó a Trump y que conoció a su futuro esposo en una fiesta en la ciudad de Nueva York en 1998.

Correo electrónico a Maxwell fue solo una “trivialidad”

Su petición de que el asunto volviera al Congreso se produjo después de que las autoridades federales publicaran millones de páginas de documentos en virtud de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, la ley promulgada tras meses de presión pública y política que exige al gobierno que abra sus archivos sobre el fallecido financiero y su confidente y exnovia, Maxwell.

Los legisladores se quejaron cuando el Departamento de Justicia solo hizo una publicación limitada el mes pasado, pero los funcionarios dijeron que se necesitaba más tiempo para revisar documentos adicionales que se descubrieron y para garantizar que no se divulgara información sensible sobre las víctimas.

Melania Trump afirmó en su declaración que no era amiga de Epstein ni de su exnovia Ghislaine Maxwell, pero que frecuentaba círculos sociales similares en Nueva York y Florida. Describió una respuesta por correo electrónico que le envió a Maxwell como “correspondencia informal”, sin dar más detalles.