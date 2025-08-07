Un niño de 14 años llamó al 9-1-1 poco después de la media noche del lunes y confesó haber matado a sus padres, según informó USA Today.

El crimen ocurrió en una localidad de Jacksonville, Florida. La jefa de la Policía del condado de Clay, Michelle Cook dijo que el menor, identificado como Trevor Lee, indicó a la operadora que se encontraba en una iglesia esperando a los oficiales.

Los uniformados lo hallaron en la iglesia, a la que el joven acudió para rezar tras cometer el crimen, según indicó a los operadores del 9-1-1. Antes, los uniformados acudieron a la residencia, donde encontraron los cuerpos de David K. Lee, de 44 años, y Brandi L. Smith, de 45. Según Cook, el tiroteo fue consecuencia de una discusión la noche anterior, y se cree que el arma de fuego era de sus padres.

El arma fue recuperada en la casa, donde no había nadie más presente. Las autoridades están investigando su historial de salud mental y los antecedentes de la familia.