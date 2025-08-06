Santo Domingo. Un haitiano murió y un militar dominicano resultó herido en un incidente aún por aclarar en las cercanías del muro fronterizo que construye República Dominicana, informó este miércoles la Policía Nacional de ese país.

El portavoz de la Policía dominicana, Diego Pesqueira, dijo en redes sociales que el suceso ocurrió antes de la medianoche del martes en la parte del muro que se construye en la provincia de Independencia (suroeste).

De acuerdo con el portavoz policial, las informaciones preliminares de las que disponen las autoridades dominicanas indican que el incidente involucró a soldados del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y a un grupo de haitianos que se encontraba en la zona.

El militar herido es el soldado raso Luis Ángel Ferreira Medina, quien está ingresado en un centro de salud, de acuerdo con la escueta información oficial.

Pesqueira apuntó que la Policía Nacional está a la espera de un informe oficial a cargo de las Fuerzas Armadas.

República Dominicana levanta un muro o valla inteligente en una parte de la frontera con Haití, que se extiende por casi 400 kilómetros.

El municipio principal de la provincia Independencia es el de Jimaní, que comunica a Puerto Príncipe, pero el paso hacia territorio haitiano está desde hace meses cerrado ante la crisis de seguridad que prevalece en el país vecino.