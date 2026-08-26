OAKLAND, California - Meta ha acordado pagar 17,000 millones de dólares e incorporar medidas de seguridad para menores en sus plataformas Facebook e Instagram con el fin de poner fin a un juicio histórico sobre la adicción de los adolescentes a las redes sociales y llegar a un acuerdo sobre las demandas presentadas por 47 estados, según anunciaron este miércoles los fiscales generales estatales.

California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey figuraban entre los 29 estados que demandaron al gigante tecnológico en 2023, pero el acuerdo pone fin al juicio, en el que se esperaba que el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, declarara ante un jurado en un tribunal federal de California.

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El acuerdo asciende a 353 millones de dólares solo en Virginia y es uno de los más importantes de la historia de la protección de los consumidores en el estado, según ha declarado el fiscal general Jay Jones en un comunicado.

«Durante años, Meta ha engañado deliberadamente al público sobre las características de diseño adictivas y perjudiciales que han causado estragos en la salud mental de los jóvenes», afirmó Jones. El acuerdo «pondrá fin a estas prácticas peligrosas y proporcionará una protección significativa que protegerá a los niños de los daños que puede causar Internet».

Meta afirmó en una entrada de blog que estaba «aprovechando nuestros esfuerzos de larga data para proporcionar herramientas a los padres y apoyar a los adolescentes».

«Garantizar que los adolescentes tengan una experiencia segura y productiva en nuestras plataformas es una prioridad absoluta para Meta», afirmó la empresa. «Queremos hacerlo bien tanto para los padres como para los adolescentes, y por eso nos hemos asociado con los fiscales generales estatales para establecer un nuevo estándar en el sector».

La empresa instó a sus competidores a adoptar medidas de seguridad similares.

El acuerdo de 17,000 millones de dólares supone una fracción de los ingresos de Meta en 2025, que ascienden a 201,000 millones de dólares.

La demanda acusaba a Meta de contribuir a la crisis de salud mental entre los jóvenes al diseñar deliberadamente funciones que crean adicción en los niños a sus plataformas y al ocultarlas al público . También alegaba que Meta infringió la legislación federal al recopilar de forma habitual datos sobre menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres.

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El juicio comenzó la semana pasada en Oakland (California), bajo la supervisión de la jueza federal de distrito Yvonne González Rogers. Adam Mosseri, director de Instagram, comenzó a declarar el martes por la tarde y defendió la trayectoria y los avances de Meta en materia de seguridad infantil y privacidad.

Se esperaba que los casos de otros estados se llevaran a juicio más adelante. Además, nueve fiscales generales presentaron demandas en sus respectivos estados.

En virtud del acuerdo propuesto, Meta se comprometió a adoptar una serie de medidas de seguridad, entre las que se incluyen un «límite máximo» en el tiempo de uso diario y pausas obligatorias para los menores que utilizan Instagram y Facebook.

Se eliminarán las notificaciones push durante el horario escolar de los días laborables y se introducirán medidas «sólidas» de verificación de la edad y controles de contenido «adecuados a la edad» para prevenir el acoso y los contenidos nocivos sobre trastornos alimentarios y autolesiones.

Habrá controles parentales más eficaces y fáciles de usar, así como restricciones en las funciones de comparación social, como el recuento de «me gusta».

La demanda federal fue el resultado de una investigación dirigida por una coalición bipartidista de fiscales generales de California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Nebraska, Nueva Jersey, Tennessee y Vermont. Se produjo a raíz de unas informaciones publicadas en la prensa, en primer lugar por *The Wall Street Journal* en 2021, que revelaban que la empresa era consciente del daño que Instagram puede causar a los adolescentes —especialmente a las adolescentes— en lo que respecta a problemas de salud mental e imagen corporal.

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Desde entonces, Meta ha incorporado una serie de funciones de seguridad a Instagram, entre las que se incluyen cuentas independientes para adolescentes con mayores medidas de protección en materia de mensajería y privacidad, además de restricciones de contenido.

Sin embargo, los expertos en seguridad infantil, junto con algunos antiguos empleados de Meta, llevan tiempo afirmando que esas funciones no son más que una fachada.

Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de Meta, declaró la semana pasada que Meta siempre anteponía los beneficios a la seguridad a la hora de diseñar sus productos, centrándose en la frecuencia y la duración del uso que los usuarios hacían de ellos, incluso si ello resultaba perjudicial para su bienestar mental.

«Si dejas de lado el producto, no van a ganar nada de dinero», afirmó.

Aunque los cuatro estados que participan en el juicio de Oakland no indicaron oficialmente qué cantidad reclamaban, Meta señaló en un escrito judicial que las sanciones económicas en este caso podrían ascender hasta 1,4 billones de dólares, una cifra que, según los expertos jurídicos, resulta poco probable, por no decir imposible.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.