El conglomerado de tecnología Meta advirtió, por medio de un comunicado, acerca del incremento en el delito de sextorsión financiera en Estados Unidos, el cual, según la misma empresa, puede tener “consecuencias devastadoras”.

De acuerdo con el escrito, en los últimos meses ha habido una tendencia creciente de estafadores, en gran medida impulsados por ciberdelincuentes conocidos como Yahoo Boys, quienes se dedican a atacar a personas en Internet, tanto con este tipo de estafas como con otros.

Como medida, el gigante fundado por Mark Zuckerberg prohibió a los Yahoo Boys en virtud de la política de Organizaciones e Individuos Peligrosos de Meta, una de sus políticas más estrictas. Esto significa que todas las cuentas de Yahoo Boys que participan en esta actividad delictiva han sido eliminadas y seguirán siendo bloqueadas al momento de su reporte.

Tomando en cuenta los datos plasmados en su informe sobre amenazas adversas del primer trimestre de 2024, Meta anunció la interrupción estratégica de la red de dos conjuntos de cuentas en Nigeria que estaban afiliadas a Yahoo Boys y que intentaban participar en estafas de sextorsión financiera.

La tecnológica informa que en primer lugar, eliminó alrededor de 63.000 cuentas de Instagram en Nigeria que intentaban participar directamente en estafas de extorsión sexual financiera. Entre ellas se encontraba una red coordinada más pequeña de alrededor de 2.500 cuentas, las cuales pudieron vincular a un grupo de alrededor de 20 personas que se dirigían principalmente a hombres adultos en Estados Unidos y usaban cuentas falsas para ocultar sus identidades.

Meta descubrió la red coordinada de alrededor de 2.500 cuentas mediante una combinación de nuevas señales técnicas que han desarrollado para ayudar a identificar a los que cometen actos de violencia sexual. La mayoría de estas cuentas ya habían sido detectadas y desactivadas por nuestros sistemas de cumplimiento de la ley.

En segundo lugar, la empresa informó sobre la eliminación de alrededor de 7.200 activos, incluidas 1.300 cuentas de Facebook, 200 páginas de Facebook y 5.700 grupos de Facebook, también con sede en Nigeria, que brindaban consejos para realizar estafas. Sus esfuerzos incluían ofrecer la venta de guiones y guías para usar al estafar a personas y compartir enlaces a colecciones de fotos para usar al llenar cuentas falsas.

La metodología de estas cuentas es hacerse pasar por mujeres para contactar hombres, formar un vínculo y pedirles videos o fotos sexualmente explícitas. Una vez que tienen el material, extorsionan a la persona para enviar dinero a cambio de no difundir las imágenes.

De acuerdo al mismo comunicado, en un afán de ayudar a las personas a reconocer y evitar este tipo de estafas, Meta configuró de manera predeterminada las cuentas de los adolescentes menores de 16 años (menores de 18 en algunos países) para que nadie, ni siquiera otros adolescentes, con los que no estén conectados les pueda enviar mensajes. Además de que a partir de ahora recibirán avisos de seguridad que los alientan a tener cuidado.

También la empresa anunció el desarrollo de nuevas señales para identificar cuentas que podrían estar participando en sextorsión y están tomando medidas para ayudar a evitar que estas cuentas encuentren e interactúen con adolescentes.

Por último, Meta informa que ha comenzado a probar una nueva función de protección de desnudez en dispositivos en los mensajes directos de Instagram, que difuminará las imágenes detectadas por contener desnudez, alentará a las personas a ser cautelosas al enviar imágenes sensibles y dirigirá a las personas a consejos y recursos de seguridad, incluida la plataforma Take It Down del NCMEC.