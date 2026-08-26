El costo de vida en Miami supera por primera vez al de Nueva York ante el encarecimiento de la vivienda y los alimentos, revelan datos de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA), un fenómeno que se agudiza en medio de la mudanza de los multimillonarios al sur de Florida.

El índice de paridad de precios regionales de la BEA, divulgado recientemente, sitúa en 2024 al área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach con 114.15 puntos, con lo que supera por primera vez los entornos metropolitanos de Nueva York (112,56) y Los Ángeles (113,56), y queda solo por debajo de San Francisco (115,61).

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Esta escala, que mide el precio relativo de la vivienda, los alimentos, bienes y servicios, toma como base un puntaje de 100 para el promedio nacional de Estados Unidos, por lo que rebasar esa barrera significa que los costos en dicha ciudad están por encima de la media.

Por otro lado, los salarios en Miami son un 22.15 % menores en promedio a los de Nueva York, pues el sueldo promedio anual en la ciudad del sur de Florida es de 67,190 dólares frente a los 86,310 de los neoyorquinos, según los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de Estados Unidos.

Vivienda más cara desde la pandemia

La principal razón de este fenómeno es el encarecimiento de la vivienda porque “cuando ocurrió la pandemia esto se convirtió en ese lugar al que todos querían mudarse”, expuso a EFE la subdirectora de la organización Miami Homes For All, Audrey Arenas, quien lucha por soluciones para hogares más asequibles.

El costo de las propiedades en el condado de Miami-Dade ha subido 76 % desde la covid-19, al alcanzar una media de 580,000 dólares en marzo pasado, según el sitio de bienes raíces Homes.com.

“Como muchas de esas personas eran trabajadores remotos, sus salarios eran muy diferentes en comparación con el salario típico del sur de Florida. Así que, lo que estamos viendo es que los costos de vivienda crecen todos los días, pero nuestros salarios simplemente no están a ese mismo nivel”, mencionó Arenas.

La experta citó un reporte de la organización United Way Miami que muestra que las familias en el condado de Miami-Dade, que incluye la ciudad de Miami, tienen un ingreso promedio de 72,311 dólares al año, pero necesitan 89,844 dólares para “sobrevivir”.

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Mientras que una investigación de la organización laboral Unite Here revelado esta semana señala que la brecha entre los ingresos y el costo de vida actual ha elevado la tasa general de pobreza de la ciudad de Miami a un 19.4 %.

“Hay este círculo vicioso de crecientes costos, pero ingresos insuficientes para muchos hogares. Y eso es lo que estamos viendo a lo largo del condado de Miami-Dade de por qué la gente no puede pagarse una vivienda en este momento. La simple verdad es que no contamos con suficiente vivienda de bajo costo”, dijo Arenas.

Y los multimillonarios llegan

El fenómeno llega mientras Miami se ha convertido en un imán para los ultrarricos, como mostró la compra este año que hizo Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, de una mansión de 170 millones de dólares en Indian Creek, donde también viven Jeff Bezos, de Amazon, e Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump.

La cantidad de millonarios que habitan esta metrópoli casi se ha duplicado entre 2014 y 2024, cuando subió un 94 % hasta un total de 38,800, según el informe de las ‘Ciudades más ricas del mundo’ de Henley & Partners.

En contraste, el condado de Miami-Dade perdió una población general de 10,115 personas entre julio de 2024 y julio de 2025, según datos del Censo de Estados Unidos.

Esto está creando una “drástica desigualdad de ingresos en la que es duro para una persona regular de Miami encontrar vivienda” pese a que “hay un montón de negocios viniendo aquí”, avisa Arenas.

“Hay viviendas disponibles, lo vemos todo el tiempo, si vives en Miami, hay todos estos edificios que están disponibles, pero no es costeable”, lamentó.