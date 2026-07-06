Dos miembros de la Guardia Nacional de Tennessee asignados a una patrulla de combate al crimen en Memphis mataron a tiros a un joven el domingo, después que éste se girara hacia los soldados con un arma durante una persecución en el centro de la ciudad, informaron las autoridades.

Los miembros de la Guardia forman parte de una fuerza operativa federal en Memphis creada por el presidente Donald Trump, quien el año pasado envió tropas y agentes federales a ciudades gobernadas por demócratas que describió como rebasadas por el crimen. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, republicano, había desplegado a la Guardia para apoyar el esfuerzo.

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Las autoridades indicaron que los soldados en Memphis respondían junto con la policía local a reportes de disparos alrededor de las 4:00 de la madrugada cuando comenzaron a perseguir a un hombre armado que huía a pie. Los guardias abrieron fuego luego que el joven se volteara hacia ellos con su arma, según el Departamento de Policía de la ciudad.

La Oficina de Investigaciones de Tennessee (TBI, por sus siglas en inglés) identificó al hombre como Tyrin Johnson, de 20 años, y señaló que investiga las circunstancias del tiroteo. Ningún agente policial resultó herido, añadió la Oficina.

Johnson murió en el lugar después que dos especialistas médicos de la Guardia Nacional intentaran brindarle primeros auxilios, dijo en un comunicado el portavoz de la Guardia, el teniente coronel Darrin Haas.

La prima mayor de Johnson, Terracle Nelson, de 46 años, dijo que las autoridades les dijeron a los miembros de la familia que Johnson había recibido dos disparos en el pecho. Las autoridades no respondieron el domingo a preguntas sobre el número de disparos efectuados y la TBI declinó comentar sobre el relato de Nelson del tiroteo.

Evaniel Johnson dijo que su nieto había tomado clases en la Universidad Estatal de Tennessee, era padre de un niño pequeño y se preparaba para ayudar a dirigir el negocio familiar de construcción. Destacó que su nieto también era un apasionado de hacer música.

Agregó que quería revisar las conclusiones de los investigadores y cualquier video del tiroteo antes de emitir un juicio.

“Yo creía en él, y sé que todavía tenía mucha vida por delante”, dijo Johnson. “La desgarradora realidad es que nunca tendrá la oportunidad de disfrutar lo que estábamos construyendo juntos. Ese es un dolor que ningún abuelo debería tener que soportar”.

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El alcalde Paul Young calificó el tiroteo como un “incidente desafortunado” y afirmó que esperaba ver los resultados de la investigación de la TBI antes de hacer más comentarios, según un comunicado proporcionado por la portavoz Penelope Huston.

Una búsqueda en registros en línea en tribunales federales y estatales el domingo no mostró de momento ningún caso relacionado con Johnson. En Memphis y en Nashville, los registros de cortes locales mostraron que tenía un puñado de infracciones menores de tránsito.

Tropas federales han estado patrullando la ciudad desde octubre pese a las objeciones de Young, demócrata. Las tropas forman parte de la fuerza operativa Memphis Safe, convocada por Trump e integrada por agencias federales y locales.

La fuerza operativa ha llevado a más de 10,000 arrestos, informó en junio el Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos (USMS, por sus siglas en inglés).

Ha habido al menos cuatro tiroteos en que participaron agentes vinculados a la fuerza operativa, según datos de la TBI. Dos de esos tiroteos ocurrieron en mayo y no involucraron a miembros de la Guardia Nacional disparando sus armas. La TBI también vinculó a la fuerza operativa con un tiroteo en octubre, pero no especificó qué agencias del orden participaron.

La TBI y la Guardia Nacional no respondieron a preguntas sobre si el tiroteo del domingo fue la primera ocasión en que las tropas dispararon sus armas desde que fueron desplegadas en la ciudad.

Desde hace años, Memphis, cuya población supera los 600.000 habitantes, ha enfrentado altos niveles de delitos violentos, incluidos asaltos, robos de autos y homicidios. Autoridades tanto demócratas como republicanos han señalado descensos el año pasado en algunas categorías delictivas, previos al despliegue y en paralelo con tendencias en ciudades de Estados Unidos.

En abril, la Corte de Apelaciones de Tennessee dictaminó que autoridades demócratas estatales y locales no tenían legitimación para bloquear el despliegue de tropas federales en Memphis.