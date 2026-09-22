Wilber Garcés, el migrante venezolano herido por los disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fue llevado a un centro de detención en el sur de Texas después de pasar varias horas en un hospital, según informó este martes su abogada.

Las autoridades del centro de Pearsall lo trasladaron el lunes a un centro médico después de que Garcés reportara pérdida de movilidad y sensibilidad en el brazo y el lado izquierdo del cuerpo, informó la letrada Kate Lincoln-Goldfinch en una serie de publicaciones en la plataforma X.

El migrante, de 28 años, recibió el domingo un disparo en la espalda por parte de un agente de ICE, cuando varios oficiales migratorios lo interceptaron mientras realizaba entregas para la aplicación DoorDash en el norte de Austin, según el relato que él mismo ofreció el lunes por teléfono, desde el centro de detención, durante una rueda de prensa organizada por su abogada.

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Tras el incidente, Garcés recibió atención en un hospital local, pero los médicos no le extrajeron la bala, que permanece alojada cerca de la columna, de acuerdo él mismo y su abogada.

A las pocas horas, lo entregaron nuevamente a las autoridades federales, que lo trasladaron al centro de detención migratoria de Pearsall, unos 220 kilómetros al sur de Austin.

Lincoln-Goldfinch denunció este martes que, después de la rueda de prensa, los guardias del centro le quitaron la tableta que utilizan los detenidos para comunicarse y lo trasladaron a una celda de aislamiento.

Alrededor de las 17.00 horas, Garcés comenzó a perder movilidad en el brazo, por lo que fue trasladado a un centro médico.

Durante el trayecto, explicó la abogada, lo esposaron de las manos y los tobillos, le colocaron una cadena alrededor de la cintura y lo “trataron con brusquedad”. Previamente, el despacho de la letrada había señalado que los oficiales lo habían “agredido”.

En el hospital, los médicos le administraron morfina, le colocaron el brazo en un cabestrillo y volvieron a darle el alta cerca de la medianoche del lunes. Posteriormente, fue trasladado de nuevo al centro de detención, según el relato de la abogada.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha respondido a las múltiples solicitudes de EFE para obtener información sobre el estado actual del migrante.

Sin embargo, la agencia emitió el domingo un comunicado en el que aseguró que Garcés se encontraba en EE.UU. de manera irregular y que el tiroteo ocurrió durante un operativo de las autoridades migratorias.

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El DHS agregó que abrió una investigación sobre el incidente con el apoyo del FBI.

Garcés entró en Estados Unidos en 2024 mediante la aplicación CBP One, un programa que estuvo activo durante el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) y que permitía a los migrantes solicitar una cita para presentarse en un puerto fronterizo y pedir asilo en el país, de acuerdo con su abogada y familiares.

El venezolano tenía una orden de deportación dictada en ausencia por un juez de inmigración. Según su abogada, Garcés no acudió a la audiencia porque la carta de notificación llegó a una dirección antigua, pese a que había informado al Gobierno de su cambio de residencia.

Este tipo de órdenes se ha disparado durante el Gobierno de Donald Trump. En lo que va de año, los jueces han ordenado la expulsión de unos 281.867 migrantes que no se presentaron a sus audiencias, 90.288 de ellos con solicitudes de asilo, según datos oficiales.