El accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto LaGuardia Airport dejó una escena impactante la noche del domingo cuando una azafata fue hallada con vida en su asiento tras ser expulsada de un avión que colisionó con un vehículo de emergencia en la pista.

El incidente involucró un vuelo de Air Canada procedente de Montreal, que transportaba a 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación. Durante la maniobra en pista, la aeronave chocó contra un camión de bomberos perteneciente a la Autoridad Portuaria, que se encontraba respondiendo a otro incidente.

Como consecuencia del impacto, el piloto y el copiloto fallecieron, mientras que más de 40 personas resultaron heridas, según reportes preliminares.

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Entre los sobrevivientes, destaca el caso de una azafata que ocupaba uno de los asientos delanteros. De acuerdo con medios locales, fue encontrada aún sujeta a su asiento, pese a haber sido expulsada de la aeronave durante la colisión.

El National Transportation Safety Board (NTSB, por sus siglas en inglés) confirmó que ya inició una investigación para esclarecer las causas del accidente, mientras que la policía de la Autoridad Portuaria trabaja en coordinación con agencias federales y la aerolínea.

La directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, Kathryn García, confirmó en conferencia de prensa la muerte de los dos pilotos. Asimismo, informó que de las 41 personas trasladadas a hospitales, la mayoría ya fue dada de alta.

Las autoridades continúan recopilando información sobre el siniestro, que ha generado gran preocupación por la seguridad en las operaciones aeroportuarias en una de las terminales más transitadas del país.