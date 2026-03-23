Bogotá. Un avión militar de transporte con 121 personas a bordo, en su mayoría soldados, se estrelló poco después de despegar el lunes en el suroeste de Colombia, dejando al menos un muerto y 77 heridos, informaron funcionarios del país sudamericano.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló en X que el “trágico accidente” ocurrió en Puerto Leguízamo, un municipio remoto de la provincia amazónica de Putumayo, que limita con Perú y Ecuador.

Imágenes de medios colombianos compartidas en internet muestran una nube negra de humo elevándose desde un campo en el lugar del percance, y un camión con soldados que se apresuraba hacia el lugar.

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La Fuerza Aérea señaló en un comunicado que al menos 77 personas fueron rescatadas con heridas, mientras continúan las labores de rescate. Se confirmó la muerte de por lo menos una persona, de acuerdo con un comunicado del mando militar publicado por el presidente colombiano Gustavo Petro.

La Fuerza Aérea informó que 121 personas viajaban a bordo de la aeronave Hércules C-130, incluidos 110 soldados y 11 miembros de la tripulación. Añadió que el avión estaba transportando soldados a otra ciudad de la provincia de Putumayo. Funcionarios habían indicado previamente que había 125 personas a bordo del avión.

Medios de comunicación compartieron videos en los que se veía a residentes que evacuaban a soldados heridos a bordo de motocicletas.

Carlos Fernando Silva, comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, señaló que aún no se conocen detalles del accidente, “salvo que la aeronave sufrió algún problema y se precipitó a tierra más o menos a un par de kilómetros del aeropuerto”.

El comandante de la Fuerza Aérea agregó que se enviaron dos aviones, con 74 camas, a la zona para trasladar a los heridos de regreso a hospitales en la capital, Bogotá, y otros lugares.

Petro aprovechó el momento para promover lo que llamó su campaña de larga data para modernizar los aviones y otros equipos utilizados por las fuerzas armadas de su país, diciendo que esos esfuerzos han sido bloqueados por “dificultades burocráticas” y sugiriendo que algunos funcionarios deberían rendir cuentas. “Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados”, expresó el mandatario.

Sánchez escribió que el accidente fue “profundamente doloroso para el país”, y agregó: “Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor”.