El Departamento de Justicia, a través de la División de Delitos Económicos, presentó en la mañana de hoy, viernes, ocho denuncias a Alerimar Santiago Torres, por los delitos de apropiación ilegal agravada y fraude contra cuatro ciudadanos, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Los hechos por los cuales la fiscal María Teresa Carro Lahongrais radicó los cargos, ocurrieron entre los meses de enero y julio de 2024 en Corozal.

La investigación reveló que los querellantes pagaron dinero a la imputada para la compra de un paquete en oferta que consistía en la compra de pasajes, reservaciones para la estadía en un hotel y guías turísticos para un viaje en grupo del 24 de junio al 1 de julio del 2024 con destino a Medellín, Colombia.

Sin embargo, Santiago Torres nunca les envió recibos ni copia de las reservaciones por lo que los querellantes no pudieron realizar el viaje y tampoco recibieron el dinero devuelto.

Los querellantes son todos vecinos de Jayuya y entre las cantidades transferidas electrónicamente a la acusada suman $5,580. Los pagos hechos a la mujer fluctúan entre la cantidad de $2,200, $1,180, $1,380 y $820.

La jueza Miriam Stefan Acta, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $40,000, la cual fue diferida por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ).

La vista preliminar fue señalada para el 11 de marzo, según el comunicado de prensa.

De ser hallada culpable, la mujer se expone a una pena de reclusión por un término fijo de 3 años por violaciones al Artículo 182 del Código Penal de Puerto Rico de apropiación ilegal agravada y a 8 años de pena de reclusión por el Artículo 202B del Código Penal de Puerto Rico por Fraude.