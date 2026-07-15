Washington. El ejército de Estados Unidos se retirará de Irak a finales de septiembre, manifestaron funcionarios estadounidenses e iraquíes el martes, tras una presencia de 23 años que comenzó con la invasión estadounidense de 2003 y terminó con operaciones mucho más reducidas contra el grupo Estado Islámico.

El presidente estadounidense Donald Trump, de pie junto al primer ministro iraquí Ali al-Zaidi en la Casa Blanca, afirmó que “no creemos que aún necesitemos al ejército allí”, y destacó las crecientes relaciones de Irak con compañías petroleras.

“Es una relación enorme en la que no necesitamos al ejército”, expresó Trump. “Estamos allí para ayudarlos. Estamos allí para protegerlos si fuera necesario. Pero no creemos que eso vaya a ser necesario”.

PUBLICIDAD

Mediante un intérprete, Al-Zaidi señaló que “las fuerzas de Estados Unidos saldrán de Irak” para el 30 de septiembre, “mientras que las empresas de Estados Unidos estarán dentro de Irak”.

El Pentágono indicó en un comunicado posterior que ratificaría un acuerdo de 2024 con Irak para poner fin a su misión contra combatientes del grupo Estado Islámico. Muchos de los soldados de Estados Unidos que aún estaban en Irak en el momento del acuerdo, que se alcanzó durante el gobierno de Biden, ya se han marchado.

Estados Unidos ha estado trasladando la carga de combatir al grupo Estado Islámico a las tropas iraquíes que han sido entrenadas por el ejército de Estados Unidos. Las tropas estadounidenses han ido reduciendo su presencia, retirándose de zonas y concentrando fuerzas.

La invasión de Estados Unidos a Irak en 2003 se basó en afirmaciones que resultaron ser erróneas de que Saddam Hussein había ocultado armas de destrucción masiva. Esas armas nunca aparecieron.

La presencia de Estados Unidos creció a más de 170,000 soldados en el punto máximo de las operaciones de contrainsurgencia en 2007. El gobierno de Obama negoció la reducción de fuerzas y, en diciembre de 2011, las últimas tropas de combate se retiraron, dejando sólo a un pequeño contingente para dotar una oficina de asistencia de seguridad y para resguardar el complejo de la embajada.

El auge del grupo Estado Islámico en 2014 y su rápida captura de una amplia franja de territorio en Irak y Siria hicieron que fuerzas de Estados Unidos y de países socios regresaran, por invitación del gobierno iraquí, para ayudar a reconstruir y reentrenar a unidades policiales y militares que se habían desintegrado y habían huido.

Después de que el EI perdió el control del territorio que alguna vez afirmó poseer, las operaciones militares de la coalición terminaron en 2021. Estados Unidos había mantenido alrededor de 2,500 soldados en Irak para entrenamiento y para realizar operaciones conjuntas contra el EI. Muchos se han retirado desde el acuerdo de 2024 para poner fin a la misión, y solo permanece en Irak un pequeño contingente de asesores militares y otras personas.