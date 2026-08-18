Austin. Minesota presentó este martes una demanda contra el estado de Texas para exigir la extradición interestatal de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), acusado de disparar contra un migrante venezolano a principios de año.

El fiscal general de Minesota, Keith Ellison, anunció el recurso durante una rueda de prensa, en la que criticó la falta de cooperación del Gobierno de Texas y expresó su temor de que el agente, Christian Castro, sea liberado y huya de Estados Unidos para evadir la Justicia.

Castro fue arrestado en mayo en Harlingen, en el sur de Texas, por agentes estatales y de la Oficina de Investigación Criminal de Minesota (BCA, en inglés), días después de que se presentaran cargos en su contra.

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La Justicia de Minesota le acusa de haber disparado en una pierna a Julio César Sosa, un migrante venezolano, durante un polémico megaoperativo del ICE en ese estado norteño.

Las autoridades también lo acusan de presentar un informe en el que señaló falsamente que Sosa y otro migrante lo habían atacado con una pala y un palo de escoba.

Según explicó Ellison, Minesota busca que se emita una orden para impedir que Castro sea puesto en libertad y obligar al gobernador de Texas, Greg Abbott, a firmar los documentos de extradición.

El fiscal aseguró que Abbott debía haber firmado esos documentos hace meses y acusó al Gobierno de Texas de retrasar de manera deliberada el proceso de extradición.

“Nunca habíamos escuchado que un proceso de este tipo tardara tanto. Es algo administrativo y no debería ser controvertido, pero está claro que esto no es accidental, sino una decisión”, afirmó Ellison.

Hasta el momento, Abbott, el gobernador ultraconservador de Texas, no ha respondido públicamente a la demanda presentada por Minesota.

En los últimos cinco años, Texas ha atendido más de treinta solicitudes de extradición de Minesota, señaló en la rueda de prensa la fiscal del condado de Hennepin, donde presuntamente ocurrieron los hechos, Mary Moriarty.

Las autoridades de Minesota destacaron que Castro se encuentra detenido en una ciudad cercana a la frontera con México, país con el que “tiene conexiones”.

“Hay indicios de que Castro podría fugarse” de Estados Unidos si es liberado, agregó Moriarty.

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Ellison subrayó además que el recurso presentado este martes es “urgente”, ya que en poco más de una semana vence el plazo de 90 días que la legislación de Texas establece como el máximo que una persona puede permanecer detenida mientras espera su extradición a otro estado.

Sosa fue una de las tres personas que recibieron disparos de agentes del ICE durante la denominada operación Metro Surge, en la que el Gobierno de Donald Trump desplegó a cientos de agentes migratorios en Mineapolis, lo que provocó fuertes enfrentamientos con la población civil.

Las otras dos víctimas, Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, murieron por disparos de agentes migratorios.

Desde enero de 2025 se han registrado, además, al menos 30 incidentes en los que agentes del ICE dispararon contra civiles, con un saldo de ocho muertos, según el medio especializado The Trace.

Ante el aumento de estos incidentes, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió en junio una investigación “independiente” sobre las muertes vinculadas a operativos migratorios y criticó la “falta de transparencia” de las autoridades estadounidenses.