( The Associated Press )

El Senado de Minnesota votó el viernes para legalizar la marihuana recreativa para adultos, pero el proyecto de ley requiere más trabajo y negociaciones antes de que pueda convertirse en ley.

La votación fue 34-33, con todos los demócratas votando a favor y todos los republicanos votando en contra. Hay varias diferencias entre el proyecto de ley del Senado y la versión complementaria que aprobó la Cámara 71-59 el martes, por lo que un comité de conferencia Cámara-Senado deberá resolverlas antes de las votaciones finales en cada cámara.

El gobernador demócrata Tim Walz se comprometió a firmar el proyecto de ley una vez que llegue a su escritorio. Busca reemplazar el mercado ilícito de marihuana con un mercado legal y regulado, y eliminar los antecedentes penales de los residentes que han sido condenados por delitos no violentos relacionados con la marihuana, como la posesión simple.

“La prohibición del cannabis es un sistema fallido que no ha logrado los objetivos deseados y ha tenido costos increíbles para nuestras comunidades, especialmente para las comunidades de color”, dijo a sus colegas la autora principal, la senadora demócrata Lindsey Port, de Burnsville.

Port dijo que los legisladores tienen una “oportunidad de deshacer parte del daño que se ha hecho y crear un sistema único de regulación que funcione para los consumidores y las empresas de Minnesota, al tiempo que garantiza una oportunidad en este nuevo mercado para las comunidades que se han visto más afectadas por la prohibición”.

Los senadores republicanos argumentaron durante el debate que el proyecto de ley no está listo para convertirse en ley este año y necesita más trabajo. Expresaron su preocupación por los impactos en la seguridad del tráfico y la delincuencia, la adicción y otros problemas de salud mental. Se opusieron porque, según el proyecto de ley, los gobiernos locales tendrían prohibido prohibir las ventas de cannabis si no las quieren. Y dijeron que no les tranquilizaban las experiencias de otros estados que lo han legalizado.

“Estamos abriendo una puerta que va a ser muy difícil de cerrar, y va a ser muy difícil volver a poner al genio en la botella una vez que esto ocurra”, dijo el senador republicano Warren Limmer, de Maple Grove, el líder Republicano en el Comité Judicial y de Seguridad Pública del Senado.

Ambas versiones del proyecto de ley tienen más de 300 páginas. Entre las principales diferencias, la versión del Senado permite que las personas posean hasta 5 libras de flores de cannabis en el hogar, aunque solo 2 libras pueden provenir de otras fuentes que no sean de cosecha propia. El límite de la casa es de 1.5 libras sea cual sea la fuente. La tasa impositiva sobre los productos de cannabis en el proyecto de ley del Senado es del 10%, en comparación con el 8% en la versión de la Cámara.

Minnesota se convertiría en el estado número 23 después de Delaware en legalizar el uso de cannabis para adultos. La posesión de marihuana sería legal este verano, incluido el cultivo doméstico de hasta ocho plantas a la vez. Pero los patrocinadores dicen que tomará un año o más de trabajo regulatorio antes de que los dispensarios puedan comenzar las ventas minoristas.