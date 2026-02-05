Minute Maid ayudó a convertir el jugo de naranja en un alimento básico matutino durante todo el año en 1946, cuando empezó a enviar latas de zumo congelado por todo EE.UU.

Sin embargo, 80 años después, la empresa matriz de la marca suspende la venta de zumos concentrados congelados en EE.UU. y Canadá, y afirma que quiere centrarse en los jugos frescos que ahora prefieren los clientes.

“Estamos descontinuando nuestros productos congelados y saliendo de la categoría de latas congeladas en respuesta a los cambios en las preferencias de los consumidores”, dijo el miércoles The Coca-Cola Co, propietaria de Minute Maid, en un comunicado.

PUBLICIDAD

Los zumos congelados de Minute Maid -incluidas varias variedades de jugo de naranja, limonada y limonada- dejarán de comercializarse en abril, con existencias disponibles hasta agotar existencias, dijo Coca-Cola.

Durante generaciones, los estadounidenses que querían jugo de naranja sin tener que exprimir la fruta fresca abrían una lata y veían cómo un cilindro de jugo congelado caía de golpe en una jarra. El jugo concentrado se mezclaba con agua para que estuviera listo para beber.

En 1946, Vacuum Foods Corp. se convirtió en la primera empresa estadounidense en enviar jugo de naranja congelado a todo el país, según Coca-Cola. Con el tiempo, Vacuum Foods cambió también su nombre por el de Minute Maid. Su rival Tropicana, que sigue vendiendo zumo congelado en lata, se fundó en 1947.

Coca-Cola adquirió Minute Maid en 1960 y, 13 años más tarde, Minute Maid introdujo el jugo de naranja listo para beber, que se vendía en la vitrina refrigerada en lugar de en el congelador y permitía a los consumidores saltarse el paso de mezclarlo. Minute Maid añadió limonada y ponche de frutas a su gama en 1980.

En los últimos años, el jugo de naranja ha tenido problemas, ya que otras opciones, como las bebidas energéticas y los batidos de proteínas, han inundado el mercado. La subida vertiginosa de los precios debido a las malas condiciones climáticas en Brasil y Florida no ha ayudado; una lata de 12 onzas de zumo de naranja congelado costaba una media de 4.82 dólares en diciembre, un 13% más que el año anterior, según datos del gobierno estadounidense.

Los consumidores también cuestionan cada vez más el azúcar añadido en los jugos. Minute Maid lanzó versiones Zero Sugar de sus jugos frescos en 2020. Pero sus jugos congelados han languidecido junto con la categoría más amplia de jugos congelados.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.