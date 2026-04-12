JACKSON, Mississippi (AP) - Los paneles de cristal del Monolito de las Víctimas de Linchamientos son sencillos, grabados con los nombres de más de 600 víctimas de asesinatos raciales documentados en Mississippi, junto con los motivos de los atacantes.

Un hombre, Malcolm Wright, fue golpeado hasta la muerte delante de su familia en 1949. ¿Su delito? “Asaltar la carretera”. Investigaciones posteriores revelaron que, para sus asesinos, su carreta tirada por mulas circulaba demasiado despacio.

Los paneles forman parte de los miles de objetos expuestos en el Museo de los Derechos Civiles de Mississippi y en el Museo de Historia de Mississippi. Denominado los Dos Museos de Mississippi, el enorme complejo situado a la vista del Capitolio estatal es un elemento central de la celebración de los 250 años de América.

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“Ésa es sólo la gente que conocemos”, dijo Kiama Johnson, que estaba de visita desde Monroe (Luisiana), refiriéndose a los paneles de víctimas mientras se sentaba al otro lado de la exposición y luchaba por contener las lágrimas. “Imagínense las que no conocemos. Imagina las que nunca se escribirán en los libros de historia”.

El enfoque de Mississippi de reflejar su historia como parte de la conmemoración oficial del estado del 250 aniversario de la nación es un marcado contraste con lo que ha ocurrido a nivel nacional desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

Aliviar la incomodidad de una historia estadounidense a veces brutal ha sido un tema central de la administración de Trump. En su primer día en el cargo, firmó una orden ejecutiva que eliminaba los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión en el gobierno federal. Eso, junto con una orden ejecutiva de marzo de 2025, “Restoring Truth and Sanity to American History” (Restablecer la verdad y la cordura en la historia de Estados Unidos), ha llevado a cambiar las señales en los parques federales, a alterar o, en algunos casos, eliminar exposiciones y a cambiar el nombre de las bases militares.

Parte de los preparativos de la administración republicana para celebrar el 250 aniversario han incluido presionar a las instituciones federales, incluido el Smithsonian, para que cuenten una versión de la historia menos centrada en la discriminación y los episodios de violencia racial.

En Mississippi, una exposición temporal creada específicamente para la conmemoración -Mississippi Made- llena un espacio que se cambia habitualmente para incitar a los visitantes a volver. Pero se encuentra en un espacio en el que los logros se entrelazan con el oscuro pasado del estado, en el que estuvieron implicados los nativos americanos, las personas esclavizadas y la época de los derechos civiles.

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Nan Prince, directora de colecciones del Departamento de Archivos e Historia de Mississippi, dijo que las instrucciones eran sencillas por parte de académicos, políticos, miembros del personal y grupos cívicos y de derechos civiles cuando se estaban concibiendo y construyendo los museos.

“No pases por alto nada, no blanquees nada”, dijo. “Di la verdad absoluta”.

‘No íbamos a ocultar nada’

El alcalde de Jackson, John Horhn, era senador estatal cuando empezó a impulsar el Museo de los Derechos Civiles en 1999. Sus esfuerzos recibieron finalmente un impulso cuando Haley Barbour, antiguo presidente del Comité Nacional Republicano, se convirtió en gobernador.

Los planes para el museo finalmente se combinaron con un esfuerzo paralelo para trasladar el museo de historia del estado fuera de los terrenos del Capitolio, y el complejo se inauguró en 2017.

El planteamiento para crear un museo de historia estatal era el mismo: contar la historia completa, empezando por cómo los nativos americanos fueron expulsados de la tierra.

“Dijimos al principio que no íbamos a ocultar nada”, dijo Barbour en una entrevista, señalando que creció en una época de segregación. “No íbamos a intentar justificar lo que se hizo. Eso es lo que quería la gente: decir: ‘Mira, no estamos orgullosos de esto, pero no vamos a negarlo’”.

Otros estados se han asegurado de destacar su diversidad en sus presentaciones del 250 aniversario. La descripción de America 250 de la vecina Alabama incluye hitos del Movimiento por los Derechos Civiles.

Mississippi se toma su historia al pie de la letra. Su plataforma “America 250 MS” afirma que la historia del estado es un reflejo de la historia estadounidense, con la expulsión de los nativos americanos que dio paso a la esclavitud y la esclavitud que condujo a la Guerra Civil, seguida de la Reconstrucción y la era de Jim Crow.

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Horhn alabó la voluntad de los dirigentes de Mississippi de utilizar los museos para contar la historia completa del Estado.

“Todavía tenemos problemas, todavía tenemos muchos retos”, dijo. “Pero es una demostración de que se han hecho progresos”.

‘Me dieron ganas de llorar’

El Museo de Historia se abre a una galería que explora a los primeros pobladores de Mississippi, los nativos americanos. La entrada está dominada por una canoa de 500 años de antigüedad, un vívido recordatorio de que los nativos americanos estuvieron aquí miles de años antes de que llegaran los colonos y los expulsaran, quedándose con la tierra para empezar a cultivar algodón, que era atendido por personas esclavizadas.

Al otro lado del vestíbulo se encuentra el Museo de los Derechos Civiles. La primera exposición de audio es abrupta: “No servimos a los de su clase”, dice una voz amenazadora a los visitantes, que se activa cuando cruzan el umbral del museo.

Es una de las varias frases que en su día fueron comunes en el pasado segregado de la nación y que bombardean a los visitantes en la inauguración de la galería.

El museo tampoco rehúye presentar uno de los asesinatos raciales más infames del estado, el de Emmett Till. El joven de 14 años fue secuestrado, torturado y asesinado en 1955 tras ser acusado de silbar a una mujer blanca en una tienda rural de Mississippi.

El asesinato de Till fue un momento crucial en el Movimiento por los Derechos Civiles. Miles de personas acudieron a su funeral en Chicago, y su madre, Mamie Till Mobley, insistió en que se abriera el ataúd para que el país pudiera ver el espantoso estado del cuerpo de su hijo.

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Al final de la narración, a cargo de Oprah Winfrey, los visitantes pueden ver la pistola del calibre 45 utilizada para matar al adolescente.

Lindsay Ward, de 49 años, lloró en el vestíbulo después de visitar el Museo de los Derechos Civiles. Criada en lo que ella describe como un mundo protegido en Salt Lake City, dijo que no había tenido ninguna exposición a los temas que encontró durante su visita - “esta pesadez”, como ella dijo.

Ward, que ahora vive en Denver, dijo que le preocupaba lo recientes que eran algunos acontecimientos.

“No estamos hablando de hace cientos y cientos de años. Estamos hablando de 60 años. Me dieron ganas de llorar”, dijo. “No sienta muy bien, pero es importante que entendamos lo que ocurrió en el pasado”.

Connor Lynch, profesor de historia y defensor de la justicia social de Chicago, dijo que decidir cómo se contará la historia siempre ha sido una lucha.

“Todo lo que tenemos es narrativa humana” y eso viene con prejuicios, dijo. “Creo que, independientemente del tipo de borrado que pueda estar haciendo el país, conocemos las historias. Conocemos la verdad”.

‘Una historia muy difícil’, a la vista

Para la celebración de America 250, los museos crearon “Mississippi Made”, que destaca los productos y logros del estado.

Hay un limpiador doméstico común, Pine-Sol, un Nissan Frontier y un Toyota Corolla, una sección que cita la participación del estado en el programa espacial estadounidense y avances médicos como el primer trasplante humano de pulmón.

Hay algo más: una exposición de la famosa acolchadora de Mississippi Hystercine Rankin. Se trata de una colcha que cuenta la historia del asesinato de su padre en 1939.

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Jessica Walzer, comisaria de la exposición, dijo que la incluyó porque es una de las pocas colchas con historia de la colección del museo y porque cuenta parte de la historia de Mississippi.

“Creo que es importante tener algo tan llamativo que nos recuerde que Mississippi también tiene una historia muy difícil por la que ha pasado mucha gente”, afirmó.

Prince, el director estatal de colecciones, dijo que esa verdad se había negado durante mucho tiempo. Los visitantes de las casas de la época anterior a la guerra, por ejemplo, oían hablar de las familias que vivían allí, pero “ni una sola vez te hablaban de la gente que vivía detrás de la casa o de la gente que construyó la casa o de la gente que trabajaba en los campos”, dijo.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.