El caso de Cherrie Ann Mahan, una niña que desapareció en Pennsylvania en 1985, volvió a tomar relevancia casi cuatro décadas más tarde, luego de que una mujer asegurara en un grupo de Facebook ser la pequeña que fue vista por última vez cuando tenía 8 años. En tanto, el departamento de policía estatal comenzó una investigación para comprobar su identidad.

El hecho ocurrió el 22 de febrero de 1985, cuando Mahan bajó de su autobús escolar cerca de su casa en Winfield Township, en el condado de Butler. La niña, que nació el 14 de agosto de 1976 en Saxonburg, nunca llegó a su vivienda y su padrastro salió a buscarla. Al no poder encontrarla, llamó a la policía para denunciar su desaparición. Durante varios días, hubo un operativo de rastrillaje por la zona, con helicópteros, perros y decenas voluntarios. Sin embargo, no lograron hallar a la nena.

En el expediente se mencionó que los testigos vieron cerca de la parada de autobús una camioneta Dodge azul o verde modelo 1976, que se cree que estaría relacionada con el caso, aunque nunca ha sido identificada, así como tampoco la persona que la conducía. El vehículo tenía calcomanías de una montaña cubierta de nieve y un esquiador vestido con ropa roja y amarilla, de acuerdo a las declaraciones.

Una mujer asegura ser Cherrie Ann Mahan, la niña desaparecida en Pennsylvania

El Departamento de Policía de Pennsylvania investiga las declaraciones de la mujer que aseguró ser Cherrie Ann Mahan en un grupo de Facebook dedicado a la historia del caso. Lejos de ser una situación inédita, se trata de la cuarta persona que afirma ser esa niña. Según comentaron este martes las autoridades a Newsweek, , los agentes trabajan en localizar a esta nueva sospechosa.

“Estamos investigando la afirmación de esta mujer de ser Cherrie Mahan y actualmente estamos trabajando con una agencia de otro estado para identificarla. La agencia fuera del estado aún no se ha puesto en contacto con ella, según la información de contacto que ella proporcionó. La investigación continúa”, dijo el teniente Adam Reed de la policía local.

Las publicaciones que hizo la mujer el mes pasado llamaron la atención de los usuarios en el grupo “Memories of Cherrie Mahan” y fueron denunciadas a la policía. Poco después, los posteos fueron eliminados. El administrador del grupo, identificado como Brock Organ, escribió hace unos días: “Recibí una notificación de que un miembro del grupo estaba acosando y haciendo bullying (...) la persona estaba diciendo ser Cherrie”.

Asimismo, agregó: “Pocos están en posición de evaluar la reclamación y desafortunadamente algunas personas en línea son inestables. Así que hemos eliminado al miembro. Me disculpo por el contenido no deseado. Los miembros del grupo, especialmente nuestra querida miembro Janice Mckinney (madre de la menor), no deberían estar expuestos a tal contenido”.

En tanto, Organ también explicó que no había necesidad de que lo expusiera en el sitio “si realmente fuera ella, dado que podría presentarse en cualquier oficina de policía y organizar una prueba de ADN sin contactar con la gente en internet y hacer afirmaciones agresivas”. “Eso es lo que una persona razonable haría”, concluyó.

La madre de Cherrie Mahan no cree que sea su hija: “Querías tus 15 minutos de fama”

Janice McKinney, la madre de la niña desaparecida, comentó al medio local Butler Eagle que no cree que la mujer que dice ser su hija lo sea en realidad: “Realmente creo que ella pensó mentalmente que era Cherrie. No se parecía en nada”. La mujer señaló que está acostumbrada a recibir información sobre su hija alrededor del aniversario de su desaparición y de su cumpleaños, por lo que esta publicación, en mayo, fue inesperada.

“En febrero y agosto espero una locura. Esto simplemente me impactó de manera diferente. Ni siquiera lo vi. Alguien me llamó y me lo contó”, agregó McKinney, que además indicó que sufre cada vez que alguien dice ser su hija. “Si querías tus 15 minutos de fama, ya los has desperdiciado. La gente es mala, es cruel, pero esto me afecta muchísimo”.