HEIDELBERG, Mississippi. Un grupo de monos escapó de su cautiverio el martes, después de que el camión en el que eran transportados volcó sobre una carretera de Mississippi, informaron las autoridades.

Todos los monos que escaparon fueron sacrificados, con excepción de uno, informó el Departamento de Policía del Condado de Jasper en una publicación en Facebook, advirtiendo que los animales eran “agresivos”. De momento se desconoce cuántos ejemplares había a bordo del camión, y cuántos de ellos fueron sacrificados.

El camión transportaba monos Rhesus, que pesan alrededor de 7.7 kilos (15 libras) y son de los animales más empleados para estudios médicos en todo el mundo. Los ejemplares pertenecían al Centro Nacional de Investigación Biomédica de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Luisiana, el cual suele proporcionar primates a organizaciones de investigación científica, según la universidad.

De momento se desconoce quién transportaba los monos o cuál era su destino final.

En un video se puede ver a los monos desplazándose en medio de la hierba alta a un costado de la autopista interestatal 59, a pocos kilómetros al norte de Heidelberg, Mississippi. También se observan cajas de madera con etiquetas de “animales vivos” esparcidas por el lugar.

La policía del condado informó en un principio que los monos portaban enfermedades, incluyendo herpes, pero la Universidad de Tulane afirmó en un comunicado que los monos “no son infecciosos”. Las autoridades policiales no respondieron de momento a una solicitud de aclaración.

La Universidad de Tulane señaló que colabora con las autoridades locales. Elementos del Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Mississippi también se presentaron al lugar.

El incidente ocurrió a unos 160 kilómetros (100 millas) de Jackson, la capital del estado. No está claro qué fue lo que provocó la volcadura del camión.