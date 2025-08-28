Dos monos fueron incautados por el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en una residencia de barrio Obrero, en San Juan, luego de que vecinos reportaran confidencialmente a las autoridades la presencia de los animales exóticos sin autorización.

La intervención ocurrió el pasado martes, 26 de agosto, luego de varios días de vigilancia y recopilación de evidencia por parte de los vigilantes, quienes obtuvieron una orden de allanamiento autorizada por el juez municipal Ángel D. Rivera. Al llegar a la residencia a las 9:45 de la mañana e intentar establecer contacto con los ocupantes sin éxito, las autoridades procedieron con el allanamiento y hallaron a los dos primates en el patio.

Los monos, de la especie resus, fueron trasladados al Centro de Confinamiento de Especies Exóticas en Cambalache, donde permanecerán bajo custodia para su manejo seguro. La incautación se realizó en conjunto con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal de San Juan.

“Esta intervención reafirma nuestro compromiso con la protección de los recursos naturales, la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley”, expresó el secretario del DRNA, Waldemar Quiles. El funcionario explicó que el operativo fue posible gracias a una querella de ciudadanos que vieron una entrevista televisiva del teniente Ángel Atienza, quien exhortó a denunciar la tenencia ilegal de animales exóticos.

Finalmente, el secretario hizo un llamado a la ciudadanía a continuar colaborando con la agencia: “Les recordamos que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales oficiales para reportar cualquier especie exótica fuera de lugar en sus comunidades”.